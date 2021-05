Team Thorengruppen blir laget att slå i innebandy-Sverige även nästa säsong.

Klubben får Umeå har ett makalöst stjärngalleri redan med tvillingarna Veera och Onna Kauppi, Emelie Wibron och Amanda Delgado Johansson för att nämna några.

Men på backsidan har det inte varit lika mycket glans - och sportchefen Jocke Sjöström har jagat defensiva förstärkningar.

My Kippilä klar för Thorengruppen

Nu har han hittat en av de absolut bästa på planeten.

My Kippilä är bara 24 år gammal men har redan sex säsonger i SSL i Västerås Rönnby och nu senast i Kais Mora. Totalt har finskan gjort 199 poäng på 170 matcher.

– Jag kände att jag ville prova på något nytt och för min utveckling träna med världens bästa spelare och utmana mig själv. Jag kommer få tävla om en spelplats så det känns som rätta alternativet och laget för mig, säger My Kippilä.

Finskan bekräftar att hon hade mängder av alternativ inför nästa säsong.

Det skalades ganska snabbt ner till fyra, fem alternativ och i slutändan stod det mellan en femte säsong i Kais Mora eller en flytt till Team Thorengruppen.

Systrarna Kauppi tillika finska landslagskamrater ska inte haft någon inverkan på övergången, enligt My Kippilä.

– Vi är bra kompisar och har snackat mycket föregående säsonger. Jag försökte få dem till Mora när de kom till Sverige. Men det är klart att det blir skönt med finskor i samma lag.

Aldrig vunnit ett SM- eller VM-guld

En faktor bakom flytten till Team Thorengruppen är så klart drömmen om ett första guld.

My Kippilä har en packad ryggsäck med två SM-silver, två SM-brons, två VM-silver och ett VM-brons.

Denna säsong kom ett av bronsen sedan Kais Mora fått respass mot just Thorengruppen i semifinalen.

– Man spelar alltid för att vinna guld. Vi skulle kunna ta en trippel i år med Champions Cup, VM- och SM-guld. Det skulle vara en dröm, säger finskan.

Och det är långt ifrån omöjligt att det är faktiskt blir så.

Vilken chans är störst, SM- eller VM-guld?

– Oj…. (lång paus) Svår fråga (paus igen).

– Med Finland har vi varit nära några gånger. Nu är det faktiskt läge att vinna. Många spelare spelar i Sverige och har utvecklats i år. Vi har bra chanser. Thorengruppen har ett jättebra lag, men det det kommer bli tufft. Pixbo är vassa, Endre och Sirius blir jättebra nästa år, säger My Kippilä.

För Team Thorengruppens del kan de räkna med att få My Kippilä i rätt ålder.

– Jag börjar komma in i mina bästa år. Jag tror det. Efter korsbandsskadan för två år sedan kom jag tillbaka mycket bättre. Jag kan växla upp därifrån, säger 24-åringen.

My Kippilä befinner sig just nu i Finland, där det väntar flera landslagsläger under sommaren. Nästa drar i gång redan nästa vecka. Flytten till Umeå sker i början på augusti.

SportExpressen Play sänder alla matcher från SSL fram till 2025.