Visst, i teorin kan Pixbo Wallenstam fortfarande snuva Umeålaget på förstaplatsen i innebandyns SSL.

Men sex poäng och 35 plusmål är ändå en betryggande ledning med två matcher kvar att spela.

– Vi konstaterade att vi hade vunnit serien efteråt, men sedan sa någon att den kan slås på målskillnad så vi backade firandet. Vi får fira nästa helg i stället om vi vinner mot Warberg, säger Thorengruppens landslagsstjärna Amanda Delgado Johansson.

Helgen innebar två segrar - mot två kommande slutspelsrivaler.

Först 11-2 mot Sirius och 5-4 mot Täby under söndagen, där Team Thorengruppen såg ut att ha allt under kontroll med en 5-1-ledning med åtta minuter kvar att spela.

– Vi klarade oss undan med blotta förskräckelsen, säger Amanda Delgado Johansson.

Kauppi-systrarna gjorde 20 poäng

Team Thorengruppen har nu tio raka segrar och ser i det närmaste oslagbara sedan poängdrottningen Veera Kauppi, målfarliga Sofia Joelsson och unga Tilde Hållstam har kommit tillbaka från skador.

– Vi har en helt annan spets och bredd nu, säger Delgado Johansson.

Veera Kauppi och tvillingsystern Oona har växlat upp rejält de senaste matcherna.

Bara i helgen svarade de för sanslösa 20 poäng tillsammans.

Oona Kauppi gjorde sex mål mot Sirius och följde upp med 2+1 mot Täby. Hon leder nu hela SSL:s målliga med sina 36 mål.

Veera Kauppi ville inte vara sämre och gjorde 1+6 mot Sirius och sedan 2+2 mot Täby. Finskan har nu gjort 66 poäng och leder poängligan med nio poängs marginal, trots att hon missat fem matcher.

–– Det känns så klart bra inför slutspelet, det kan jag säga. Det är viktigare att vi tar tre poäng i varje match, men jag är glad att jag kan hjälpa laget, säger Veera Kauppi i SportExpressen Play.

”De är omänskligt bra just nu”

Amanda Delgado Johansson har nästan slut på ord för att beskriva sina finska lagkamrater.

– De är omänskligt bra just nu. De har jag vetat länge i och för sig, så det är inga konstigheter. Men just nu är det speciellt. De öser in mål.

Hur bra är de i dina ögon?

– Veera är i mina ögon världens bästa spelare. Det är märkligt att hon inte blev utsedd till det senast. De spelar extremt bra tillsammans och har ett unikt samarbete. Jag hoppas att deras fina form håller i sig nu i slutspelet också.

Är ni de stora guldfavoriterna nu?

– Absolut, det är vi. Vi har ett så pass bra lag att vi måste gå ut och säga att vi vill vinna guld. Det vore konstigt om vi inte gick för guld med det laget vi har, säger Amanda Delgado Johansson.

Kring slutspelsstrecket tog Rönnby en viktig seger mot jagande Warberg under söndagen. Malmö har just nu sista slutspelsbiljetten. Med två matcher kvar att spela har de fyra poäng ner till Warberg.

SportExpressen Play sänder alla matcher från grundserieavslutningen och innebandyslutspelet.