Sex SM-guld sedan 2010.

Men nu får man gå tillbaka till 2019 för att hitta det senaste.

Denna säsong blev det semifinaluttåg mot ständige rivalen Falun i semifinalen.

– Det blir tomt och fullt i huvudet på samma gång. Man reflekterar mycket över hur säsongen har sett ut. Vad lyckades vi med? Vad lyckades vi inte med? Vad kommer laget behöva göra bättre för att vi ska känna att vi gjort det bättre när det är april 2023? Första dygnen ville man bara vara tyst och ta det lugnt, men i dag har jag känt att energi börjar komma tillbaka, säger Oscar Lundin.

Därför åkte Storvreta ut mot Falun

När SportExpressen pratar med honom sitter han och tar det lugnt på den nya altan han –med hjälp (vilket han vill påpeka) – hunnit bygga sedan säsongen tog slut.

Han har också hunnit ta del av sammanställningen från Storvretas analytiker.

Två faktorer visar tydligt varför Falun vann med 4-1 i matcher.

– Special teams. Vårt boxplay har vi inte lyckats tillräckligt bra med i slutspelet. Det får vi titta på och kanske tänka om. I omställningsspelet var Falun, överlag, en vinnare åt bägge håll när man ser till antal omställningar som det skapas bra målchanser av, säger Oscar Lundin.

Känner du att du som tränare kunde gjort något annorlunda längs vägen?

– Det är småsituationer. Kunde jag gjort något annorlunda de sista minuterna i första semifinalen? Skulle jag ha tagit en timeout? Annars överlag om jag gick runt för mycket på våra formationer. Gav det inte tillräckligt mycket trygghet i våra konstellationer? Man vrider och vänder på stenar.

Är det ett misslyckande för Storvreta med ett silver och ett brons?

– Klart vi hade velat ha en titel under de här två åren. Det är jäkligt svårt att vinna, det har jag lärt mig, och man ska ha stor respekt för att det är tufft att gå hela vägen. Min känsla är att vi har gjort många bra grejer, många dagar, under de här två åren. Men det gäller att träffa rätt när det gäller. Det gjorde vi inte under finalen i fjol. I år känner jag att vi kämpat jäkligt hårt men inte träffat så hårt som man måste. Vad som är ett misslyckande får andra sia om.

Är Storvreta med och slåss om guldet nästa säsong?

– Som truppen ser ut nu och med de spännande nyförvärv vi får in kommer vi vara med och tävla om det. Var favorittrycket finns är ganska ointressant. Vi kommer vara konkurrenskraftiga och gå stenhårt för det. Storvreta ska alltid vara med och fajtas. Sedan finns det bra motståndare på andra sidan.

Oscar Lundin kan bli klubbchef

Oscar Lundin har ett år kvar på sitt kontrakt.

Men det kan dock bli förändringar på ledarhåll i Storvreta till nästa säsong.

Enligt uppgifter till SportExpressen talar en hel del för det. Oscar Lundin kan nästa säsong vara klubbchef i Storvreta. Det pågår interna diskussioner, där organisationen är en prioriterad fråga.

– Jag kan inte säga så mycket mer än att man tittar över organisationen. Det är viktigt att stanna upp ordentligt och se till att det blir bra på kort sikt och över tid. Tillsammans kommer vi göra en utvärdering och se vad vi tror på framåt. Vilka roller måste besättas? Vilka pusselbitar måste in? Jag vill inte slå fast exakt vilken roll någon kommer ha. Det är upp till styrelsen, som jag har stort förtroende för, och jag vet att de har stort förtroende för mig, säger Oscar Lundin.

– Jag stänger inga dörrar. Jag kommer göra det som ger störst chans till framgång över tid. Jag älskar innebandy, den här klubben och det här laget. Jag kommer finnas med på golvet nästa säsong. Jag har avtal ett år till och det utgår jag ifrån.

Tror på Falun i helgens SM-final

Oscar Lundin är numera förbundskapten för Schweiz damlandslag.

Men menar att det inte har någonting att göra med det eventuella rollbytet i Storvreta. Det går att vara förbundskapten och SSL-tränare samtidigt.

– Ja, och ett par personer har gjort det tidigare. Det handlar om planering. Jag har ju varit med runt landslaget som tränare och skills coach tidigare och lyckats få till det bra hittills. Mycket går att lösa om man är klok och har lite struktur, säger han.

SM-final på lördag. Kommer du titta?

– Jag får se hur det känns. Jag gillar innebandy väldigt mycket. Man hade velat stå på golvet där, men man får ta den dagen som det kommer.

Vilka vinner?

– Rent logiskt gör Falun det. Jag upplever dem som starkast. Men det finns skickliga spelare i Kalmarsund och en väldigt bra målvakt (Kalle Bending). Så det finns ingredienser som om de används på rätt sätt och de har marginalerna med sig kan de vinna. Jag är väldigt imponerad av ”VG”:s (Viktor Gustavsson, tränaren) jobb. Det ska han ha cred för. Men sju, åtta matcher av tio vinner Falun, säger Oscar Lundin.

