Viktiga spelare med utgående kontrakt:

Marcus Berglund, forward/back

Mathias Hagert, back

Axel Hjälm, forward

Victor Öberg, back

Hampus Öhgren, center/forward

Målvakter

Sportchefen Jocke Sjöströms kommentar:

– Erik Ställ har aldrig varit bättre tränad och har fått någon form av nytändning, honom tror vi sjukt mycket på och kurvan går uppåt åldern till trots. Han har varit extremt bra. Både han och John Stiglund, som gjort många bra inhopp, har kontrakt ett år till. Även om vi haft det jobbigt med försvarsspelet kan man inte lasta våra målvakter för det.

– Vi har också Oskar Mikkonen som blivit uttagen i U19-landslaget och som spelar med vårt division 1-lag. Han går på gymnasiet och där har vi en dialog. Det kommer handla om de här tre målvakterna för oss under förutsättning att de vill vara kvar.

Erik Ställ. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Rutinerade Ställ verkar högprioriterad för Thorengruppen inför nästa säsong och med John Stiglund och unge Oskar Mikkonen som knackar på dörren verkar det inte som sportchef Sjöström är på målvaktsjakt.

Här handlar det nog snarare om att kanske välja vilka två man ska satsa på.”

Backar

Sportchefen Jocke Sjöströms kommentar:

– Här har vi haft det lite jobbigt med skador och frånvaro under säsongen. Hansson (Adam) har opererat foten tre gånger tror jag, Lukas Harnesk har precis kommit tillbaka efter att ha blivit pappa till tvillingar och Mathias Hagert har haft problem med astma och varit borta stora delar av hösten.

– Adam Lidgren har varit vårt största utropstecken och han har kontrakt över nästa år, han kommer vara en kugge. Även Adam Berglund sitter på kontrakt och så har vi lyft upp en 03:a som heter Hugo Bertilsson som vi vill satsa på långsiktigt. Den satsningen underifrån (på division 1, division 2 och Juniorallsvenskan) kommer öka ytterligare och därför lägger vi mycket resurser där för att utveckla framtida SSL-spelare.

– Utgående kontrakt har Victor Öberg, Philip Öster och Mathias Hagert och så har vi Stefan Lindberg-Dellsand som varit in och hjälpt oss när vi hade kris.

– Vi kommer föryngra på backsidan och vill gärna ha in rightfattade spelare om man får välja. Jag tror inte vi kommer sikta in oss på riktig tunga och väletablerade värvningar utan mer ungt och lovande som vi känner passar in i generationsskiftet och kulturförändringen med hungriga och träningsvilliga spelare.

Mathias Hagert var på väg till Schweiz inför den här säsongen men blev kvar i Thorengruppen. Stannar han även nästa säsong? Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”På backsidan kan det bli rotation i Thorengruppen med ett antal kontrakt som går ut. Föreningen letar efter unga och utvecklingsbara spelare på den positionen och där är FBC Sundsvalls U19-landslagsspelare Marcus Carlsson ett aktuellt namn. Han har varit hos klubben på lån redan under den här säsongen och Thorengruppen är intresserade inför nästa säsong.

Samtidigt vore det nog klokt att få till en förlängning med någon av de rutinerade backarna vars kontrakt går ut för att behålla lite stabilitet.”

Center/forwards

Sportchefen Jocke Sjöströms kommentar:

– Bland centrarna har Jonas Svahn två år kvar på kontraktet, han är vår förstecenter och bidrar extremt mycket på och utanför planen. Om vi åker ur förändras inget avtalsmässigt med honom. Daniel Hernandez, som är lite av vår stjärna på forwardssidan och som vi kommer få se mer av framöver, har vi kontrakt med. Även Måns Höglin har ett år kvar och honom är vi extremt nöjda med och vill satsa vidare på.

– Hampus Öhgren har tagit stora steg och har ett utgående kontrakt, det är en spelare vi vill satsa på och det är hög tid att vi sätter oss och pratar om framtiden. Marcus Berglund och Axel Hjälm är också två viktiga spelare som vi vill förlänga kontrakten med.

– Vi skulle behöva få in lite tyngd framför båda kassarna och behöver ta tag i defensiven och de ”tråkigare” delarna av spelet. Vi har bra med fart och blandning mellan äldre och yngre. Och återigen letar vi i huvudsak efter unga och hungriga spelare på väg uppåt.

Landslagsmeriterade Jonas Svahn var en prestigevärvning inför årets säsong. Han har kontrakt även kommande säsong. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Spelare som Hampus Öhgren, Axel Hjälm, Marcus Berglund, Tobias Bergfors, Jonas Grahn, Jim Johansson och Matteus Gavatin har alla utgående kontrakt och i ett förstaläge för Thorengruppen handlar det om att förlänga avtal med de man vill behålla.

Inhoppande målgöraren Jim Johansson räknar klubben inte med att kunna behålla då han har svårt att få till en SSL-satsning över en hel säsong.

På väg in inför nästa säsong surras det om unge U19-landslagsspelaren August Bergkvist, född 2003, från Insjöns BK som varit i klubben på dubbellicens tidigare. En spelare som passar in i profilen som Thorengruppen söker.

Schweizaren Michael Schiess som var i klubben på lån under säsongen är ett annat namn som är fortsatt aktuell inför framtiden.”

Tränare

Sportchefen Jocke Sjöströms kommentar:

– Här har vi ingen på kontrakt och vi diskuterar den frågan mycket just nu. Vi hade ”Dille” (Daniel Jernberg) som satte en extremt bra grund innebandymässigt och sedan fick vi in Magnus (Norrman) som jobbar mer med ledarskap och på kort tid lyft oss. Jag tror att vi skulle behöva lite av båda delarna över tid. Egentligen har det kanske gått för kort tid att utvärdera med Magnus men det fungerar väldigt bra och det är positiva signaler från båda om en eventuell framtid.

– Johan Lindgren har inte heller kontrakt och vi har inte börjat prata något ännu. Fabian Karlsten är den enda tränaren som har kontrakt, men hans huvudfokus är utvecklingen av division 1- och 2-laget.

Magnus Norrman kom in när Daniel Jernberg fick lämna. Thorengruppen jobbar just nu hårt med tränarfrågan inför kommande säsong. Foto: LINE SKAUGRUD LANDEVIK / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Daniel Jernberg fick lämna sin roll som huvudtränare för laget under årets säsong och in kom Magnus Norrman.

Nu har både han och assisterande tränaren Johan Lindgren utgående avtal och Thorengruppen ser över hur man ska jobba vidare in i framtiden där ett arenabygge är i full gång och föreningen vill göra en liten kulturförändring och satsa på unga och träningsvilliga spelare.

Serietillhörigheten nästa säsong kommer givetvis spela in både när det gäller tränar- och spelarrekrytering.”