25 poäng på 23 matcher.

Med det var passningsgeniet en av Nackas absolut främsta spelare förra säsongen.

Men efter fem omgångar har ingen Hanna Berg synts till i SSL-innebandyn.

Nacka har inte heller aviserat något kring 21-åringen.

Vad är det som har hänt?

När SportExpressen träffar på Hanna Berg i Ormingehallen förklarar hon att hon lagt elitsatsningen på is för tillfället.

– Jag jobbar i Enköping. Det tar mycket tid att elitsatsa och pendla dit. Tiden räcker inte riktigt till hela vägen, säger hon.

Hanna Berg satsar på det militära

Hanna Berg har ett något annorlunda yrke vid sidan av innebandyn jämfört med många annat.

Hon arbetar inom det militära – dock civilt.

– Jag jobbar med IT och data. Det håller jag på och lär mig där nu. Jag har fått en jättemöjlighet att utbilda mig på plats. Jag tycker det är dumt att missa den chansen.

Du satsar på det i stället för innebandyn just nu?

– Ja, just nu. Vi får se vad som händer sedan. Det är synd för innebandyn är kul och det är ett bra gäng. Men tiden räcker inte till.

Tråkigt att behöva välja bort något man ändå tycker är roligt?

– Ja, det blir så när man tränar så mycket. Man får välja bort något. Det är så för stunden. Vi får se vad som passar bättre sen och vad som händer då.

”Klart man saknar sådana spelare”

Så här långt under hösten har Hanna Berg spelat med Nackas division ett-lag, där hon gjort fyra poäng på tre matcher. Det finns alltså möjligheten att ta klivit in i SSL-laget senare under säsongen då hon fortfarande är registrerad i föreningen. Dörren för en elitcomeback är inte helt stängd.

– Vi får se vad som händer. Just nu ser det ut som jag kommer köra damettan. Det passar bättre med min livsstil.

Nackas lagkapten Vilde Rundfloen lovar att hon ska tjata på Hanna Berg för en återkomst till laget.

– Verkligen, haha. Det är klart att man saknar sådana spelare, säger hon.

Hanna Berg medger att det känner lite sug när hon är på plats och ser lagkamraterna från i fjol på planen.

– Ja, det är kul att se dem spela. De är duktiga som tusan.

SportExpressen Play sänder alla matcher från innebandyns SSL.