Han ledde Sirius fruktade förstakedja säsongen mellan 2018 och 2020.

Men de senaste två säsongerna har Filip Björk funnits i Jönköping, där han också har burit kaptensbindeln.

– Jag är både nöjd och missnöjd med min säsong. Jag hade som eget mål att göra min bästa säsong poängmässigt och det har jag gjort redan. Samtidigt är det svårt att säga att man är nöjd när man ligger elva. Det är ändå en okej godkänd säsong.

Det blir av allt att döma inte en tredje säsong i Jönköping för Filip Björk, även om Jönköpings sportchef Joakim Nordén inte ger några klara besked.

– Vi har fortfarande samtal. Han vet var vi finns och vi vet var Filip står. Sedan får framtiden utvisa hur det blir. Vi vill att han ska vara kvar och ta nästa kliv med oss. Han har gjort ett hästjobb här, säger Nordén.

Det låter på dig som att han inte blir kvar?

– Det kanske är så.

Filip Björk högaktuell för Storvreta

Växjö och Mullsjö är två lag som har visat intresse för Filip Björk, men enligt uppgifter till SportExpressen är 23-åringen högaktuell för Storvreta.

– Storvreta är en av klubbarna som jag har fört diskussioner med. Det finns en möjlighet att jag spelar där, precis på samma sätt som… Ja, jag är öppen och lyssnar. Att mitt kontrakt går ut är ingen hemlighet, säger Björk.

Saknar du Uppsala och din tidigare radarpartner Filip Eriksson som finns i Storvreta numera?

– Saknar och saknar... Jag gillar Uppsala. Det är en bra stad. Jag saknar ”Fille”. Det är en rolig kille och han är skapligt bra på innebandy också.

Storvreta siktar in sig på spelare i Filip Björks ålder denna silly season. Spelare just över eller under 25. Dalens 28-årige målvakt Måns Parsjö-Tegnér är redan klar.

– Han (Filip Björk) är absolut intressant. En spelare där man vet vad man får. Han är i rätt ålder och passar precis in i den strategi vi har, säger Storvretas sportchef Henrik Ededahl som erkänner att de sexfaldiga mästarna försöker värva Filip Björk.

– Vi har pratat med Filip, det har vi gjort. Vi är ännu inte överens om någonting, men han har fått ett kontraktsförslag. Men precis som med alla spelare är det inte vi som har sista ordet.

Ljumskoperation väntar på måndag

Stockholmsbördige Björk har denna säsong gjort 26 poäng på 21 matcher.

Det blir nog inga fler.

Han spelar inte hemmamatchen mot Falun på lördag och opererar därefter sin ljumske på måndag.

– Vi får se lite vad som händer efter det, men förmodligen blir det inte jättemånga matcher till denna säsong, säger Filip Björk.

– Det är en operation som har legat och väntat. Jag skulle ha gjort den i december eller egentligen ännu tidigare. Skjuter jag upp den nu tar det lång stund tills jag får chansen igen, så det var inte värt det för det lilla som var kvar (av säsongen). Jag har valt att skjuta upp operationen när vi haft viktiga matcher. Det kändes bäst i hjärtat att spela klart de (matcher) som betyder mest.

I och med Sirius förlust mot Dalen under onsdagen har Jönköping säkrat nytt kontrakt.

Med fyra matcher kvar ligger smålänningarna på elfte plats i SSL-tabellen.

SportExpressen har tidigare kunnat avslöja att Jönköping har gjort klart med fyra högintressanta spelare till nästa säsong.

