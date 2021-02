Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

Falun har släppt in åtta mål per match under 2021 och flest i SSL totalt.

Nu ställs de mot ligans bästa powerplay.

Men vad är egentligen hemligheten bakom Endres succé i numerärt överläge?

– Ju bättre man är på special teams, desto mer tjänar man på det när det hettar till, säger Stephanie Boberg.

SportExpressen Play satsar med studio på plats i Guide Arena under Falun-Endre