Västerås Rönnby har upplevt en skademardröm denna säsong.

– Det måste ha varit någon form av världsrekord, säger tränaren Andreas Harnesk i SportExpressen Play.

Mot Sirius saknades sju spelare.

Lagkaptenen Sofia Olander fick kasta in handduken under matchdagen då hon hade huvudvärk efter en märklig incident under måndagens träning.

Jonna Sjöberg och Sofia Olander krockade

Jonna Sjöberg var också inblandad. Hon var ett osäkert kort inför matchen, men kom slutligen till spel.

Efteråt berättar hon om vad som hände.

– Det har varit en tuff vecka. Väldigt speciellt. Vi sprang ihop på träningen. Allt gick väldigt fort. Jag ska vända runt och samtidigt ska hon stoppa mig. Vi är lika långa och det smällde rejält. Hon sprang in med pannan rätt i mitt bakhuvud. Jag såg inget så jag fick en whiplash.

Hur kändes det?

– Det gjorde ont. Väldigt, väldigt ont. Det var lite läskigt faktiskt.

Jonna Sjöberg kunde inte träna på hela veckan, men var med lite grann under torsdagen.

– Det har känts okej. Jag tror inte jag hade hjärnskakning utan mer ytliga skador. Jag fick inga fler symptom än att jag hade ont i huvudet.

Rönnby bröt långa förlustsviten

Jonna Sjöberg är Västerås Rönnbys poängdrottning och togs ut i den senaste landslagstruppen.

Trots att 22-åringen hade vilat hela veckan var hon lagets klart piggaste spelare när den sju matcher långa förlustsviten bröts mot Sirius.

– Det kändes helt okej. Det där lilla extra fanns inte, men jag hade inte de högsta förväntningarna på mig själv en sådan här match heller.

Hur mår huvudet nu efteråt?

– Jag känner mig bara lite trött, säger Jonna Sjöberg.

Västerås Rönnby parkerar efter 3-0-segern mot Sirius på en åttondeplats i SSL-tabellen med bara fyra omgångar kvar att spela. Men det är ett riktigt getingbo om de två sista slutspelsplatserna.

– Nu har vi fått välbehövligt självförtroende. Bara att fokusera på en match i taget. Det blir en spännande avslutning, säger Jonna Sjöberg.

