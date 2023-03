Det saknades inte dramatik när sista omgången av SSL spelades under lördagen.

Efter Lunds förlust mot Falun visste Malmö förutsättningarna med sex minuter kvar att spela av matchen mot Nacka.

Ställningen var då 2-2 och Malmö behövde en poäng till för att gå vidare till slutspel på skånska rivalens bekostnad.

Målet kom också – med 20 sekunder kvar att spela.

Maja Ekström sköt Malmö till slutspel – och det firades vilt i Baltiska Hallen.

Thorengruppen valde Malmö

Sedan valdes de först av dominanten Thorengruppen, som bara förlorat en match på hela säsongen.

– Vi känner att Malmö är ett bra val. Det är en fin arena och de har en hel del skickliga spelare. Vi kommer att ställas på prov från start. De är fysiska och det är bra i ett slutspel. Vi vill komma in i det spelet, säger tränaren Daniel Jernberg i Expressens direktsändning.

Malmös tränare Patric Johansson var inte direkt förvånad över att Malmö blev valda först.

– Vi har inte presterat på topp mot dem så jag förstår att de väljer oss. Sedan kom vi åtta så det är ett logiskt val. Vi har lite att fundera på nu så klart. Vi ska nog hitta på något för att vara med och störa dem i alla fall. De är skyhöga favoriter, men vi ska göra vad vi kan, säger han.

Som tvåa plockade Pixbo nykomlingen Kalmarsund, som imponerande tog sig till slutspel.

– Jag tror det blir roliga och tuffa matcher, säger Pixbo-tränaren Jonas Gustafsson.

– Pixbo är stora favoriter. Vi har allt att vinna, säger Kalmarsunds dito Viktor Sheffield.

Falun-Täby kan bli en rysare

Rönnby följde efter och gjorde även dem ett väntat val: Endre från Gotland.

Då passade Endre-tränaren Bruno Lundberg på att lägga all press på Rönnby – och samtidigt skicka en liten passning till media.

– Det var väl kanske väntat. Hyfsat mycket enligt våra tankar. Jag tror att det kan bli en väldigt bra matchserie. De får väl ändå gå in som ganska stora favoriter. De har slagit oss båda gångerna. Vi har inte så stor procentuell chans enligt media på Gotland. 20 procent. Så det är väl en walk in the park för Rönnby då, säger Lundberg.

Det innebar att femman Täby blev kvar för fyran Falun.

Där väntar en serie som på förhand tycks bli den jämnaste.

Täby har vunnit åtta av de nio senaste matcherna. Enda förlusten kom mot just Falun.

– Vi sa ganska tidigt, eftersom vi bytt spelsystem defensivt och offensivt, att det kommer ta tid innan det sätter sig. Det har sakta kommit efter jul, säger Täby-tränaren Richard Wellsmo.

SM-kvartsfinalerna inleds på torsdag och fredag nästa vecka.

SÅ SPELAS SM-KVARTSFINALERNA Thorengruppen (1)-Malmö (8) Pixbo (2)-Kalmarsund (7) Rönnby (3)-Endre (6) Falun (4)-Täby (5) Visa mer

