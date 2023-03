Premium: På torsdag börjar SM-slutspelet i innebandy på damsidan.

Precis som på herrsidan senast har SSL-panelen fått i uppdrag att tippa damernas kvartsfinaler. Panelen ger också en prognos för nedflyttade duon Sirius och Nacka, spekulerar i om Kalmarsund är en one hit wonder och tar ut var sitt all star team.

✓ ”Tre ojämna fajter – cruisar till semi”

✓ ”Prognosen är ungefär som när det snöar i Stockholm”

✓ ”Laget där allt kan hända”

✓ ”Världens bästa i mina ögon”

✓ Supernamnet som finns med i allas stjärnlag

✓ ”Ligans viktigaste spelare för sitt lag”

✓ ”Hon sköt sitt lag till slakten – det är sanningen”

