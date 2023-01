Alexander Galante Carlström förlängde sitt kontrakt med Falun just innan 2022 blev 2023.

Tidernas främste poängplockare i SSL skrev då på ett nytt tvåårskontrakt.

– Vi har en hel del tunga namn på plats nu. Galante, (Rasmus) Enström, Emil Johansson, (Johan) Rehn… Men vi ska ju se över vårt hus. Vi vill alltid förnya och förfräscha lite – om det behövs. Vi ser över åldersstrukturen. Det är väldigt mycket möjligheter. Jag ligger inte sömnlös, säger Rickard Hedlund.

Falun är världens bästa innebandylag

Det är inte så konstigt kanske.

Falun har vunnit tre raka SM-guld. Sju av de tio senaste.

I söndags bärgades föreningens femte Champions Cup-titel – vilket betyder att de kan titulera sig världens bästa lag.

Så särskilt mycket nytt borde inte behövas till nästa säsong.

Eller?

– Just nu känns Falun som ett jävligt bra lag. Man ska inte laga det som är inte är trasigt. Lite där är vi väl just nu. Sedan kanske det är någon som går härifrån och då måste vi se över det. Vi har en spännande akademi under oss också.

Så det blir inte så mycket nytt?

– Nej, men det finns alltid utrymme. Vi är hyfsat nöjda med grundstommen, men vi kanske kryddar ytterligare med någon, säger Rickard Hedlund.

De har utgående kontrakt i Falun

Tio spelare sitter på utgående kontrakt.

Den viktigaste pjäsen att förlänga med bör vara Malte Lundmark.

21-åringen som är på god väg att bli nästa superstjärna inom innebandyn.

Han blev utsedd till matchens lirare i VM-finalen i november.

Med 37 poäng på 15 matcher ligger han trea i SSL:s totala poängliga.

– Vi pratar ständigt och vi hoppas att han stannar. Han är viktig och ska vara kvar i Falun. Det ska vi jobba för, säger Rickard Hedlund.

SPELARE MED UTGÅENDE KONTRAKT Simon Berg, back August Bergkvist, center Patrik Burman, back Linus Holmgren, center Magnus Jansson, back Emil Lilja, målvakt Malte Lundmark, forward Emil Nilsen, back Johan Samuelsson, center Victor Wettergren, forward Visa mer

