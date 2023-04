Jörgen Hammer bör vara en stark kandidat till årets tränare på damsidan i SSL-innebandyn.

Han förde Lund från att vara nederlagstippat till att i förlora slutspelsbiljetten i allra sista omgången.

Nu väljer Jörgen Hammer efter två och ett halvt år som huvudansvarig att ta ett steg tillbaka.

– Känner att jag dels själv behöver en lite mindre krävande roll, samt att det även behövs en ny röst och ny energi in i laget. Med ny energi in i ledarstaben, så kändes det som en bra tajming att lämna över. Min tanke är att vara kvar och hjälpa den nya huvudtränaren med framför allt försvarsspelet, men att inte alltid behöva vara där 100% av tiden. Dessutom att vara en typ av mentor så att han kommer in i det snabbare, säger Hammer till Lunds hemsida.

Pontus Kozan blir Lunds huvudtränare

Någon ny huvudtränare har ännu inte offentliggjorts från Lunds sida.

Men enligt samstämmiga uppgifter till Expressen blir det Pontus Kozan som tar över hos de grönklädda.

31-åringen har den här säsongen tränat Malmö FBC:s utvecklingslag i division ett, men sedan ett tag tillbaka är det klart att det inte blir någon fortsättning där.

Dessförinnan var han assisterande tränare i Malmö FBC:s SSL-lag.

Nu kommer han ta steget över till lokalrivalen i Skåne.

Lund har presenterat ett nyförvärv inför säsongen 2023/24. Det handlar om Linda Grundberg från RIG Umeå.

De har också tappat en nyckelpjäs i stjärnbacken Emma Heander som skrivit på för Pixbo.

