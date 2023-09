Ett samspelt Pixbo

Ett icke lika samspelt Täby.

Så kan man summera första perioden i innebandypremiären.

Pixbo ledde med 4-0.

Även om Täby spelade upp sig var det ett avstånd som blev för stort för gästerna att hämta ikapp.

Pixbo vann slutligen med 7-4.

”Tycker vi startade med fel taktik”

– Vi ville gå in och köra all in alla tre perioder. Vi får en väldigt skön start där vi lyckas göra fyra. De höjer sig inför andra och ser riktigt taggade ut. De tar över tempot lite. Vi slår tillbaka i andra halvan av andra perioden och stänger ner dem i tredje, säger Pixbos Klara Loneberg i Expressens sändning.

Landslagsforwarden blev Pixbos stora segerorganisatör med sina 1+3.

Kedjekamraten och radarpartnern Emma Stenberg svarade för 3+0.

– Vi startade matchen med fel taktik, tycker jag. Det är där det drar i väg. Vi jobbar in oss bra i andra och tredje sen, säger Täbys Ranja Varli.

Täby värvade blytunga namn under vårens och sommarens silly season i vad som kanske var tidernas främsta.

Täby svarade för tunga värvningar

När Expressen rankade alla värvningar i hela SSL fanns det Täby-spelare på plats tre, två och ett.

Det uttalade målet är inte SM-guld utan att göra det bättre än i fjol då det tog stopp i kvartsfinal.

Men i innebandy-Sverige nämns Täby som en spännande outsider till giganterna Thorengruppen och Pixbo.

– Täby kommer vara jättebra. Men det gäller att få ihop det, vi har ändå sju nya tjejer, sa tränaren Richard Wellsmo på upptaktsträffen förra veckan.

Vad krävs av Täby för att nå guld?

– Hårt jobb. Träna hårt och träna mer rätt.

Både Pixbo och Täby saknade en varsin tung pjäs.

I Pixbo fanns inte supertalangen Ellen Lundin med på grund av en lättare känning.

Täbys landslagsforward Vilma De Gysser var kvar i Stockholm på grund av sjukdom.

