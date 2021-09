Det där med bröllop verkar vara något av en grej för Djurgårdens innebandylag.

Dels var det den där historien om när sju ordinarie spelare, varav hela förstakedjan och båda målvakterna, gick på bröllop och missade en allsvensk match 2019 när målvakten Christian Eddeborn gifte sig.

Fick meddelande dagen efter bröllopet

Men det var också ett bröllop som såg till att satsningen mot SSL fortsatte.

– Den sommaren var det många som ville sluta eller trappa ned. Sedan gifte jag mig i juli och då hade vi nästan bestämt att vi skulle gå skilda vägar allihopa, berättar Sebastian Gafvelin.

Utan hans vetskap snackade resten av kompisgänget ihop sig under bröllopet.

– Alla bestämde sig för att vi kör. Det var inte så mycket prat just med mig utan de ville nog att jag skulle hålla fokus på min dag. Dagen efter meddelade de att ”vi kommer köra”, säger han.

– Det har alltid varit så här. Folk har varit på väg bort från Djurgården tidigare också men på något sätt stannar man ändå, det är Djurgården eller inget. Så har det egentligen varit hela tiden och ingen i vårt lag har spelat för att man får betalt av att spela i Djurgården, utan för att vi älskar att spela med varandra. Vi lirar ihop, eller så skiter vi i det, säger forwarden.

Sebastian Gafvelin: ”Alltid varit turbulent”

Han har erfarenhet från spel i SSL med klubbar som Järfälla och Caperiotäby men varit Djurgården trogen i allsvenskan sedan säsongen 2014/15.

– Vi har krigat länge i Djurgården för att ta det här steget och det ska bli jäkligt kul att göra en premiär i SSL i Djurgårdströjan. Stommen med spelare som mig, Kareliusson (Patrik), Schantz (Patrik) och Daniel Kügerl har varit med i stort sett sedan start, säger han.

Djurgården är en klubb som vill satsa och nu är ekonomin god. Vi behöver inte sälja Bingolotter om man säger så.

Resan mot SSL har dock varit allt annat än spikrak.

– Det har alltid varit lite turbulent och för två säsonger sedan hade vi knappt ett lag och skulle i stort sett lägga ned. Då tog Micke Öhman (tränare) tag i bitarna och sa att ”nu kör vi på”. Vi gjorde det och året efter gick vi upp.

Djurgården går nu från att ha varit ett topplag i allsvenskan i flera säsonger till att slå ur kraftigt underläge. Flera viktiga spelare har försvunnit, laget tippas i botten och truppen är i dagsläget tunn.

– Vi har tappat en del tunga namn som vi gärna haft med från start, men jag tror några smyger in under hösten. Dessutom är det bra namn på väg in utan att säga för mycket. Jag vet att det är spelare på gång, säger Sebastian Gafvelin.

Vi ska ha två lag bakom oss, minst.

Hur kommer ni stå er i SSL tror du?

– Vi är ju ett gäng som förmodligen kommer hålla till där nere. På förhand är det ju vi och Hagunda som är nykomlingar och jag skulle vilja lägga in Sirius där. Sedan skulle jag vilja säga Thorengruppen också men jag tror de blir ganska bra i år, jag tror nästan de tar över tronen i Umeå.

– Sedan är vi vana att vinna och har varit ett topplag i många år, och någonstans måste vi vara lite ärliga mot oss själva och inse att den här säsongen kommer bli väldigt tuff. Vi behöver kriga för att hålla oss kvar, det är inget snack. Vi spelar för överlevnad varje match.

