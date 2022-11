Åtta segrar vardera.

På söndag kommer en av sviterna spricka när Thorengruppen tar emot Pixbo i en finalrepris som kan ses med Expressen Premium Max.

Nu står det klart att Thorengruppens nyckelspelare My Kippilä missar inte bara det mötet utan blir borta betydligt längre än så.

Den finska landslagsbacken är borta ”minst åtta-tio veckor” efter en knäskada som hon ådrog sig under Euro Floorball Tour för ett par veckor sedan.

My Kippilä blir borta en längre tid

Det handlar om en lindrigare korsbandsskada. My Kippilä hoppas slippa operation och har redan börjat rehaba, skriver Thorengruppen i ett pressmeddelande.

- Jag lider verkligen med My. Hon är 100 procent dedikerad och det är så klart ett tungt avbräck för oss. My gör stor skillnad på planen men minst lika stor skillnad i omklädningsrummet så vi får se till att hitta en bra roll åt henne under rehabiliteringen, säger klubbens sportchef Jocke Sjöström.

My Kippilä missar med stor sannolikhet Champions Cup i januari men hoppas få speltid i grundserien innan det väntar SM-slutspelet i mars.

– Nu tränar jag på för fullt och hoppas komma tillbaka ännu starkare, säger My Kippilä som gjort 13 poäng på sju matcher i år.

Myra Aggestål har även hon gjort en magnetröntgen efter att ha klivit av med knäsmärtor mot Sirius den 22 oktober.

Men där fick Thorengruppen ett bättre besked: Ingen skada på knäet.

24-åringen väntas vara tillbaka i spel inom kort, meddelar tränaren Daniel Jernberg.

Se Thorengruppen-Pixbo med Premium Max på söndag. Sändningsstart är klockan 15.50.

