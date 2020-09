”Mördande konkurrens” – då byter han position

Det är ingenting spikat.

Men Oscar Lundin erkänner att Valdemar Ahlroth kommer att sättas upp på olika ställen i laguppställningarna under höstsäsongen.

– Jag tänker inte stoppa in honom i ett positionsfack här nu. Vi är fortfarande i ett skede där det är ett antal spelare vi testar på olika positioner. Det har vi varit tydliga med att det kommer vi att göra en bra bit in på säsongen. Under hösten kommer du säkert få se Valdemar Ahlroth på flera olika positioner.

Ahlroth kommer testas som back

25-åringen stördes av skador under fjolårssäsongen och hade då svårigheter att slå sig in i Storvretas stjärnbygge. Det blev bara fyra poäng på kontot.

Många har funderat på hur han kommer att användas denna säsong då Uppsalaklubben värvat in nya forwards som Filip Eriksson och Liam Åström.

Ett svar är att han kan komma att spela back.

– Jag är öppen för det och han med, säger Oscar Lundin.

– Konkurrenssituationen på vissa positioner, till exempel på vår högerforwardssida, är mördande. Med Valdemar som har gjort en väldigt fin sommar och är bättre tränad än vad han har varit på ett par år nu är det klart att vi vill hitta en roll som man kan ge honom kontinuitet i.

Inte aktuellt med Nykvarn i år

Valdemar Ahlroth har fått känna på backrollen en del under försäsongen.

– Det har sett väldigt spännande ut eftersom han är så skicklig med bollen. Han kan slå både långa och korta passningar med kvalitet. Han kan skjuta utifrån om försvaret blir för lågt, och det får han mycket tid för som back, säger Oscar Lundin.

Att Valdemar Ahlroth ska spela i Nykvarn, moderklubben som han hoppade in för i fjol och som Storvreta nyligen inlett ett samarbete med, är inte aktuellt, enligt Storvretatränaren.

– Nej, det är inte större chans att han spelar med dem än att någon annan gör det. Men spelare som kommer tillbaka från skador eller som under en längre tid inte haft speltid är det klart att allsvenskan är en bra nivå att använda, säger Oscar Lundin.

Storvreta inleder SSL-säsongen med match mot nykomlingen Team Thorengruppen från Umeå den 3 oktober.

SportExpressen Play sänder den matchen precis som alla andra matcher under säsongen från SSL herr och dam.