Det är två formstarka lag som ställs mot varandra i kvartsfinalen mellan Falun och Täby. På förhand ses detta som den kanske jämnaste kvartsfinalen av de fyra.

Falun går in i slutspelet med fem raka vinster i SSL. Revanschlustan hos Falun är hög efter fjolårets uttåg mot Endre i kvartsfinalen. Efter att tre av fem matcher gått till förlängning förra året och en uddamålsförlust som till slut fick de på fall, hoppas dalalaget på omvända roller i år. I år ställs de mot Täby som slutade femma i tabellen.

– Det har varit några matcher nu när man har varit slutspelsklar så det är skönt att det äntligen drar i gång, säger Faluns kapten Moa Gustafsson.

Gällande förra årets uttåg säger Moa att hela laget har det som tändvätska.

– Vi gjorde det jävligt bra förra året och det var många som inte hade spelat ett slutspel tidigare. Nu kommer vi in verkligen med tändvätska från förra året och jag tycker att vi förtjänade mer då och det känner väl hela laget också.

Idel vinster för Falun

Även Täby går in i slutspelet med en väldigt fin form. Stockholmslaget har avslutat säsongen med åtta vinster på sina nio senaste spelade matcher, där den enda förlusten kom mot just Falun den 26 februari. Under säsongen har lagen mötts totalt tre gånger, en gång i svenska cupen och två gånger i SSL, där alla matcher har slutat med idel vinster för Falun. Kan detta vara något som talar till Faluns fördel i den kommande kvartsfinalen eller ska Täbys fina form sätta stopp för Falun? Enligt Moa Gustafsson talar det för att denna serie blir väldigt jämn.

– Jag tror det kan bli jämnt. Det är två lag som vill spela innebandy. Jag tror det kan bli lite hetsigt, vilket också är kul. Jag tror det kan bli en rolig matchserie att följa faktiskt.

Kaptenen Moa Gustafsson var Faluns bästa poängplockare under grundserien denna säsong med 53 poäng, samma poängfacit som förra säsongen. Trots hennes och lagets fina form är slutspel alltid speciellt och något annat än grundserien. När kvartsfinalerna nu drar igång hoppas Moa att laget kan fortsätta bygga på den fina svit som de har haft under de senaste matcherna men att inget kan tas för givet.

– Det gäller att man inte finner sig i någon falsk trygghet bara för att vi har fem vinster utan vi ska gå ut nu i slutspel, det är bara att nollställa resten. Men vi ska spela vårt spel och vi vet att vi har vunnit mot Täby förut så vi får gå in med den inställningen.

Faluns kapten avslutar med att sia om första kvartsfinalen och enligt henne kommer Falun att ta hem första matchen.

– Jag säger 5-3 till oss.

/Simon Westberg, Innebandymagazinet

simon@innebandymagazinet.se