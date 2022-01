15 matcher in på årets säsong ligger Sirius sist i innebandyns SSL med endast tre inspelade poäng.

Laget har haft en turbulent säsong där huvudtränaren Stefan Forsman fått lämna och Kristofer Widlundh tagit över.

Nu kan laget dessutom vara på väg att tappa en av sina stora nyckelspelare inför nästa säsong.

Enligt SportExpressens uppgifter är Linköping ute efter finske forwarden Kevin Söderling.

Linköping ute efter Kevin Söderling

I senaste avsnittet av podden Frislag är Linköpingstränaren David Gillek gäst och i podden kommenterar han värvningsstrategin inför nästa säsong.

– Vi vill värva in spelare som passar in i gruppen men som stärker oss. Hittar vi inte det vi söker då kommer vi inte ta in något heller. Det ska vara något riktigt bra i så fall. Och då ska det vara spets. Framför allt spets framåt som kan göra mål, det är väl det vi söker. Backsidan hoppas vi är intakt för den tycker jag är topp i Sverige. Så den är vi väldigt nöjda med, säger Gillek.

Han fortsätter:

– Det finns väl någon i Sirius vi är väldigt intresserade av, sedan kommer jag inte säga något namn. Men det finns en spelare där som vi är väldigt intresserade av och har varit tidigare år också. Inte för att vara elak men min förhoppning är väl att de åker ur för det ökar väl våra möjligheter till att kunna värva den spelaren.

När Kevin Söderlings namn lyfts fram i podden svarar Gillek:

– Det skulle det kunna vara.

Kontraktet med Sirius går ut

Kevin Söderling har producerat 23 poäng på 15 matcher den här säsongen och är inne på sin femte säsong i Siriuströjan sedan ankomsten från finska ligan.

Efter årets säsong går hans avtal med Uppsalaklubben ut.

– Om någon är intresserad av att prata med mig är det alltid roligt, men för tillfället tänker jag bara på Sirius och ska göra allt för att vi ska hålla oss kvar. Mål nummer ett är att hjälpa Sirius kvar, säger han om Linköpingsuppgifterna.

Däremot bekräftar Söderling att klubben visat intresse för honom tidigare säsonger.

– Det stämmer att de hörde av sig för två år sedan när kontraktet gick ut, då pratade vi lite, säger 25-åringen som har 1,5 år kvar på sina läkarstudier.

Linköping har förlängt med nyckelspelare

En del som han kommer väga in i sitt beslut om framtida klubb.

– Det är alltid en avvägning om vad som är bästa helheten, men elitsatsningen försvinner inte. Jag kommer ha tid att jobba många år när jag är klar med studierna, innebandykarriären tar slut innan jobbkarriären. Jag har fortfarande som mål att få spela någon landskamp igen och den satsningen försvinner inte, säger han.

Linköping har varit aktiva under vintern och säkrat upp flera nyckelspelare med nya kontrakt. Som Oskar Hovlund och Oskar Seth. Så sent som under tisdagen offentliggjorde de att poängkungen Simon Palmén blir klubben trogen i några år till.

Linköping möter Hagunda på hemmaplan i SSL under onsdagskvällen. Seger med fyra mål eller fler och östgötarna går upp i serieledning.

Se matchen direkt på SportExpressen Play med start 18.50.

Lyssna på Frislag

