Det var i slutet av juni som den uppmärksammade övergången blev ett faktum.

Nykomlingen AIK värvade in Liam Åström från giganten Storvreta, där han hade skrivit på ett nytt treårsavtal så sent som i vintras.

Det var 21-åringen själv som av personliga skäl kom med ett önskemål om en flytt tillbaka till Stockholm. AIK har dessutom varit klubben i hans hjärta sedan barnsben.

– Det var skönt att det gick att lösa på det sättet som det gjordes. Det är jag extremt tacksam för även om jag inte var så inblandad, säger Liam Åström som skrev på ett kontrakt med AIK till 2025.

Liam Åström kostade runt 300 000

Enligt uppgifter till SportExpressen fick Storvreta i runda slängar 300 000 kronor för forwarden.

Det gör att affären hamnar på en topp fem-lista över de dyraste inom svensk innebandy genom tiderna.

– Jag vet inte det exakta övergångsbeloppet, säger AIK-tränaren Magnus Jäderlund.

– Men han var etta på vår önskelista och den spelare vi till hundra procent ville ha. Han håller hög klass och satt på ett treårskontrakt, då ska det väl kosta pengar. Nu gick det att lösa och det var en supersmart värvning av AIK.

Det är dock inte AIK som finansierat övergången, utan allting har, enligt uppgift, betalats av en extern sponsor. Det belastar således inte Solnalagets ekonomi överhuvudtaget.

Det bekräftar även Magnus Jäderlund.

– Så är det väl alltid. Det är inte Bingolotto-pengarna vi använder.

”Vi kunde fått betydligt mer”

Storvretas sportchef Henrik Ededahl vill inte gå in på exakt vad klubben fick in i samband med försäljningen. Han menar dock att övergångssumman hamnade en bit under 300 000.

– Vi kunde fått betydligt mer om vi stod på oss, men det var inte läge.

Hur var förhandlingarna med AIK?

– Det var inte så mycket diskussion. Vi fick ett bud, vi gav ett motbud och så kom vi överens. Det var bara några samtal.

Var det givet från er sida att släppa honom?

– Ja, jag tycker det. Liam ska må bra och trivas med vardagen. Han ville spela klart sitt kontrakt, men han ville hellre göra något annat som var hans högsta önskan. Det är inte schysst att hålla kvar någon mot sin vilja. Vi tycker för mycket om honom, säger Henrik Ededahl.

SportExpressen har tidigare kunnat berätta att Storvreta gjorde ett försök att köpa loss Oskar Weissbach från Pixbo för en del av pengarna som de fick in vid försäljningen.

Magnus Jäderlund, som tränade Liam Åström i Värmdö där han slog igenom, var en viktig faktor i övergången.

Det har Åström själv slagit faktiskt.

– Allt handlar om att känna spelarna väl och jag gillar att jobba med folk jag känner, säger Magnus Jäderlund som tror att AIK:s nye fixstjärna slutar topp tio i poängligan när SSL summeras i vår.

”Det är höga förväntningar på mig”

Liam Åström:

– Klart jag siktar på det. Men jag spelar för AIK nu. Vi ska etablera oss i SSL. Sedan vill jag bidra med så mycket jag bara kan.

Känner du en extra press att leverera när det lagts sådana stora summor på att värva dig?

– Det är höga förväntningar på mig och det ska det vara. Jag har höga förväntningar och krav på mig själv också. Jag trivs extremt bra här. Jag vill och vet att jag kommer leverera.

Ja, du är en av de dyraste spelarna någonsin i SSL nu.

– Haha. Det lägger jag ingen stor vikt vid. Det är vad det är, säger Liam Åström.

Liam Åström har inlett säsongen med att göra åtta poäng på de fyra första omgångarna. Med det ligger han på 13:e plats i SSL:s poängliga.

Den dyraste övergången någonsin i svensk innebandy är när Kalmarsund i april 2016 köpte loss landslagsstjärnan Kim Nilsson från AIK för 1,4 miljoner kronor.

AIK möter bottenkollegan Jönköping på bortaplan på söndag.

Storvreta spelar i kväll ett hett Uppsaladerby mot Hagunda. Sändningen startar klockan 18.50 och kan ses av alla som har Expressen Premium Max.

Så ser du matcherna i SSL

Matcherna i SSL går nu att se med vårt nya paket för livesport, Expressen Premium Max.

Expressen Premium Max är en uppgradering av Expressen Premium och är paketet för dig som vill se allt från Ligue 1, SSL, Ettan, Elitettan, Global Champions Tour, en massa vintersport och försäsongsmatcher i hockey.

Expressen Premium Max kostar 179 kronor i månaden och går att uppgradera från ditt redan befintliga Premium-konto. Premium Max är en tillsvidareprenumeration utan bindningstid.

Skaffa Premium Max här!

Har du några frågor om Expressen Premium Max? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

TV: Liam Åström hade poängfest i målkalaset mot Helsingborg