1) Tobias Gustafsson

Det vore en dödssynd att inte plocka fram världens just nu bäste spelare direkt i första punkten.

Faluns Emil Johansson - som saknades i matchen då han just blivit pappa - kan skylta med det på sitt visitkort just nu och jag vill på alla sätt och vis poängtera vilken sanslös spelare han är även under 2020. Han kommer finnas med i absoluta toppen där igen.

Men det är lite samma läge som med Donald Trump. Trump kan fortfarande slänga fram presidentlegget när han ska tränga sig före i kön till något hamburgerhak, men han vet att han blir av med titeln om några månader.

För Tobias Gustafsson har ingen överman i världen som han spelar för tillfället. Storvretas landslagsstjärna vinner varje man-man-duell, slår inte ett felpass och har gjort tio mål på sex matcher. Som back. Herrejävlar!

Tobias Gustafsson. Världens bästa spelare just nu. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

2) Falun väger för lätt

Det som slagit mig mest de senaste mötena giganterna emellan är hur många i Falun ser ut som tunna juniorer (en del är i och för sig det och är förbannat bra ändå), men det handlar mer om en liknelse här.

Storvreta-spelarna är större och starkare - kolla bara på Robin Nilsberth som gjorde lite som han ville - och kan plocka undan sin motståndare när de så önskar. Så känns det verkligen. Här saknas en stabil pjäs som Thomas Holmgren ännu mer med tanke på att det redan i fjol, när han fortfarande spelade, var en brist på svårflyttade berg i Falun.

Casper Backby i duell med Robin Nilsberth. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

3) Casper Backby

Poängkungen Alexander Galante Carlström var helt osynlig hos Falun. Då tycker jag vi i stället lyfter fram en annan pjäs i Falun som också är från Västerås, men väldigt, väldigt sällan får de stora rubrikerna: Casper Backby.

23-åringen gör redan sin åttonde säsong i SSL och tar steg åt rätt håll hela tiden. Mot Storvreta var han en gigant defensivt, där han ju har sina styrkor. Täckte skott efter skott och han förtjänade verkligen att få göra 2-2-målet innan Faluns roliga var slut för i dag.

Tillsammans med målvakten Johan Rehn var Backby bäst i Faluns lag.

Filip Erikssons och Albin Sjögrens Storvreta är guldfavoriter. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

4) Vilka tar guldet?

Falun är inte lika långt framme som Storvreta efter en lite halvstrulig försäsong i Dalarna. Falun kan mycket bättre än det de visade i dag. Falun saknade Emil Johansson, vilket betyder oerhört mycket.

Hur som helst känns Storvreta starkare för tillfället och jag tror de kommer vara det i vår också. De är fortfarande min stora favorit till guldet. Sedan kan Falun absolut knäcka Storvreta i en enda finalmatch.

