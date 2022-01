Det var i en intervju på SportExpressen i fredags som Kristofer Widlundh bland annat uttalade sig i följande termer:

– Gruppen har varit med om en turbulent säsong och vi ska försöka väcka liv i det igen. Det här handlar inte om en liten skottskada, en skråma, i benet. Här pratar vi om pumphagel rakt i bröstet med nio hål. Det tar tid att reparera det. Det tar tid att förändra, det tar inte två-tre omgångar.

Det fick Stefan Forsman, den tidigare Sirius-tränaren, att reagera och känna sig träffad av uttalandet.

”När nu förlusterna fortsätter hör jag bara ursäkter och anklagelser - det är någon annans fel. Detta till trots att man har haft mer än en månad på sig att förbereda sig för de kommande viktiga matcherna, då det var VM-uppehåll i serien. Jag har som sagt varit med länge men det här sättet att uttrycka sig på, det är något av det värsta jag har hört”, skriver han i ett mejl till SportExpressen.

”Skulle aldrig kritisera honom på det sättet”

Kristofer Widlundh känner under söndagskvällen att han vill förklara sig. Han låter uppriktigt ledsen över att hans citat har feltolkats.

– Inget av det jag sa var riktat mot den trio som tidigare ledde laget. Snarare tvärtom. Jag satt tillsammans med dem inför säsongen och planerade och hjälpte till att bygga laget Sirius innan jag gick till Hagunda. Hur de sedan byggde och hur de gjorde det har jag ingen vetskap om eller lägger mig i. Stefan Forsman är extremt meriterad och har all min respekt. Jag skulle aldrig kritisera honom på det sättet via en tidning. Det finns ingen anledning till det. Om jag skulle göra det skulle jag göra det ansikte mot ansikte. Om han tror att jag skulle skicka salvor via media tror han fel om mig. Jag har hans nummer och jag har inga problem att ringa honom.

Widlundh förklarar pumphagel-uttalandet

Kristofer Widlundh förklarar vad han menade med sitt pumphagel-uttalandet.

– Det var en metafor för hur mycket jobb vi har i gruppen utifrån olika delar kring taktik, inställning som elitidrottsman, filosofi… Ingenting var kopplat till historiken. Jag utgick bara efter hur jag och Linus (Jämtdal, assisterande tränare) har fått för uppfattning under vår korta tid. Så det är tråkigt att se att Forsman tolkar det som kritik. Han är stor förebild inom tränaryrket. Jag vet vad han har åstadkommit och vad han har för meriter.

Jumbon Sirius nästa match är på torsdag borta mot Växjö.

– Det handlar om att blicka framåt nu, jobba med framtiden, inte dåtiden. Jag har inga problem att be om ursäkt till Forsman ansikte mot ansikte. Då ber jag om ursäkt för att han misstolkat det. För det jag sa var riktat mot det vi jobbar med, inget annat, säger Kristofer Widlundh.

