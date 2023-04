Storvreta är bäst i innebandy-Sverige igen.

För första gången sedan 2019 kan laget från Uppsala fira ett guld och för sjunde gången genom tiderna.

– Jag känner oerhört stolthet över vårt lag, säger tränaren Mika Kohonen som har vunnit ett antal guld som spelare.

– Jag är inte lika trött efter matchen nu men att vara bäst är att vara bäst.

Johannes Rönnmark på sjukhus

Finalveckan har varit känslosam för Storvretas lag.

Häromdagen var Mika Kohonen och stora delar av spelartruppen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och hälsade på lagkamraten Johannes Rönnmark.

– I dag är han glad, men det var en annan syn i torsdags när han låg där med alla slangar. Då var han otroligt knäckt. Att vi var där berättar mycket om vårt brödraskap, att vi tar hand om varandra, säger Mika Kohonen.

Johannes Rönnmark:

– Det var fint att laget kom och hälsade på och önskade mig lycka till. Att de tog sig tiden. Det gav mig mycket energi. För man hade fällt en och annan tår.

För ungefär en månad sedan blev Johannes Rönnmark sjuk.

Han kunde inte äta och fick sedan lunginflammation.

– Den var så kraftig och varade så länge att det hade bildats vätska och en varböld i lungorna.

Han las in på sjukhus.

– De var tvungna att gå in via ryggen för att tömma lungorna på vätska. Det har jag gjort den här veckan nu. Jag har legat inne på sjukhus sedan i tisdags. Jag har mått bra, men hade jag inte märkt det hade de varit tvungna att operera bort en bit av lungan. Nu verkar de ha allt under kontroll och jag hoppas att antibiotikan tar bort allt så jag får gå fri på tisdag.

Fick permission för SM-finalen

Johannes Rönnmark får sedan i tisdags antibiotika intravenöst var åttonde timme.

Det är därför han måste vara inskriven på sjukhus.

– Det har varit en tuff period, men jag har varit ganska lugn medan jag legat där. Jag visste att de (läkarna) kan sin grej och gör sitt bästa. De kommer inte släppa mig om jag inte mår bra. Men det var tufft att få beskedet att jag inte kunde vara med på den här veckan som man kämpat för hela säsongen.

Den 20-årige talangen lyckades dock få permission för att se finalen på plats i Avicii Arena under lördagseftermiddagen.

Direkt efter den senaste antibiotikakuren satte han sig i bilen och körde från Uppsala.

– I början var det en skön känsla att bara få vara här. Jag hade tur som fick åka på permission. Sedan var jag så jäkla nervös. Jag var på läktaren och skrek även om jag hade ont. Men jag visste att de skulle lösa det och det var skönt efteråt. Det var mycket nervositet i kroppen som släppte efteråt.

Vände hem igen när farfar gick bort

När Storvretas lag korkade upp champagnen efter SM-finalsegern mot Falun och begav sig vidare till finalbankett och efterfest fick Johannes Rönnmark åka tillbaka till sjukhuset.

Men han är inte bitter.

– Hälsan går först. Det var skönt att de hittade det innan det blev allvarligt och jag är mest glad att jag fick uppleva det på plats. Jag unnar dem allt. Det hade inte varit så bra för mig att festa till tre på morgonen. Jag hoppas kunna möta upp dem i Uppsala i morgon och förhoppningsvis skrivs jag ut på tisdag.

Johannes Rönnmarks säsong var känslosam redan innan finalen.

Efter fjolåret flyttade han till Schweiz för spel i NLA men valde i höstas att flytta hem till Storvreta igen.

Anledningen? Farfar Peter Wennberg – en stor Storvreta-profil – gick bort och Rönnmark ville hedra hans minne.

– Vi har alltid sagt att vi ska vinna guld tillsammans. Det är en jobbig känsla att han inte är här. Men han är här mentalt. Det har varit en speciell säsong för mig och extra kul att få avsluta den så här.

