Blott två spelare – Gustav Wadell och Filip Langer – fanns med i samtliga 26 grundseriematcher. I övrigt har Kalmarsund fått klara sig utan många nyckelspelare under säsongen 2022/23. Backklippan Tobias Lindström kom bara till spel i 15 matcher i grundserien, brorsan Jesper deltog i 20, Marcus Johansson i 18 och Simon Nilsson i 13. Skadorna är en stor orsak till att säsongen inte gick som tänkt, enligt sportchefen Adam Kallenberg.

– Vi spelade ju relativt många matcher och gick final i cupen. Det blir ju lite av en ond spiral. Har du lite folk får du gå hårdare på färre folk. Det är väl det som har straffat oss i stora delar, säger Kallenberg.

”Vi har inte en sämre trupp i år”

En annan orsak till att säsongen tog slut tidigare än tänkt är truppbredden, enligt sportchefen.

– Vi har ju varit lite för få spelare. Vi har tre stycken rightare nu som är skadade och det är ju ett oerhört tapp.

Kalmarsund fyllde inför säsongen på med namn som Dennis Andersson, Marcus Johansson, Simon Nilsson och Martin Rönnklint. Samtidigt fick man behålla alla tongivande spelare, där det enda tappet som kan bedömas som något kännbart var Tim Andersson Carlsson, även om han hade en något undanskymd roll i den ljusblåa början. Forwarden valde att flytta hem till Fagerhult Habo tidigt i höstas.

– Jag tycker inte att vi hade en sämre trupp i år, säger Kallenberg.

Hade ni behövt behålla Tim Andersson-Carlsson, med facit i hand?

– Tim är en helt underbar kille och har en lång karriär framför sig, men han fick ju inte det riktigt det lyftet som vi hade hoppats på. Då tycker jag att det var ett enkelt ett beslut tillsammans med honom, att låta han få en nystart hemma. Nu blev det att Simon (Nilsson) kom in lite som ersättare för honom, vi plockade in honom sent. Så det är mycket om och men. Vi får fokusera framåt.

Fullt förtroende för Viktor Gustavsson

Faktum är också att Kalmarsund tog tre poäng fler i serien den här säsongen jämfört med förra, trots att man hamnade på en sämre placering (4) nu än då (3).

– Det är någonting som ofta glöms bort. Så om man ska kolla poängmässigt tycker jag att säsongen har varit okej. Sedan vill vi ju hela tiden förbättra oss, givetvis. Vi är ju inte nöjda någonstans. Det är ju jäkligt klyschigt, men ibland måste man ta ett steg bakåt innan man kan ta två steg framåt. Det är väl kanske där vi är nu.

Tränar Viktor Gustavsson Kalmarsund nästa säsong?

– Vi har fullt förtroende för Viktor. Det har vi inte ens haft på tapeten. Vi kommer göra en utvärdering nu av hela verksamheten och se vad vi kan göra annorlunda, med tanke på alla skador och så vidare. Det här ger oss en möjlighet att dissekera vår verksamhet med lupp och göra det noggrant.

– Vi har varit duktiga i vårt rekryteringsarbete, det kommer kanske bli lite större. Det kommer väl bli lite större ändringar truppmässigt för den här gruppen vi har nu har ju varit samma under rätt så många år.

