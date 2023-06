Kais Mora tog elva raka SM-medaljer, varav ett guld, mellan 2011 och 2021.

Så det är en klassisk och väldigt framgångsrik förening som kliver in som nykomling i SSL-innebandyn inför säsongen 2023/24.

Det är också en förening som satsar på att ta sig tillbaka till toppen.

Bara några dagar efter att Kais Mora trillade ur SSL förra våren stakade klubben ut vägen tillbaka. En treårsplan drogs upp.

– Det gick ut på att vi skulle studsa tillbaka direkt. År två ska vi nå slutspel och sedan ska vi till SM-final.

”Vi ska bli bäst i Dalarna igen”

Kais Mora var nära att missa det första delmålet direkt.

Dalen hade dalkullorna i brygga i playoff-spelet och var 75 sekunder från ett avancemang.

Men Kais Mora kravlade sig ur greppet, vann två raka matcher och fick återvända till finrummet.

Anders Forsberg skäms inte för att de sticker ut hakan.

– Vi kan inte säga att vi ska försöka bli sexa, sjua efter tre år. Det känns menlöst. Tävlar man ska man tävla för att vinna. Det gångna året har vi kört som att vi varit ett SSL-lag. Vi har haft ett SSL-mässigt upplägg. Man måste träna för att spela i SSL. Inte bara för att vinna allsvenskan.

Jag gillar offensiva satsningar, men hur realistiskt är det att ni kan nå SM-final redan 2025?

– Det blir inte lätt, men vi har det som mål. När man väl är i ett slutspel vet man inte vad som händer. Vid sidan av dessa mål har vi ett annat mål som sticker ut ännu värre.

Jaså?

– Vi ska bli bäst i Dalarna igen. Redan nästa säsong, säger Anders Forsberg.

Värvat många spelare från Falun

Det är en oerhört offensiv målsättning.

Det måste sägas.

Falun nådde SM-semifinal så sent som i våras och har förstärkt laget med Nackas måldrottning Philippa Blom.

Samtidigt har Kais Mora tappat sina två största stjärnor under denna silly season i backarna Matilda Lindgren och Ulla Valtola.

Kais Mora firar SM-guldet 2015. Sedan dess har de varit nere i allsvenskan och vänt. Foto: OLLE SPORRONG

Men det har också värvats in en hel del nytt.

De flesta av dem är unga talanger.

En handfull ansluter från Falun eller Falun Ungdom: Madeleine Kivirinta, Stina Jonsson, Lina Källström Andersson och tvillingarna Emma och Malin Hansson.

– Vi vill ha en ung profil så vi värvar inga äldre spelare. I regel värvar vi de som är födda mellan 2000 och 2003, säger Anders Forsberg.

Ekonomin har återhämtat sig

Men förutsättningarna finns för att plocka in en del tyngre namn också.

Kais Mora har ekonomiska muskler – som många andra SSL-lag saknar.

Anledningen? Vasaloppet.

– Vi drabbades hårt av coronan och fick därför väldiga problem under sista året i SSL. Vi får våra intäkter från Vasaloppet. Vi får jobb under loppet och vi hyr ut halva hallen. Under två års tid tappade vi många miljoner. Vi hade inte pengar för att få det lag som behövdes för att spela i SSL då. Nu har ekonomin återställts. Den är stabil nu.

Under 2010-talet var Kais Mora den tydliga dominanten i Dalarna.

Lika tydlig etta är Falun nu.

Men Kais Mora vill som sagt vara nummer ett i länet redan denna vinter.

– Det blir speciella matcher mot dem. Vi ser fram emot det, och det gör nog de också. Det blir riktiga derbyn. De kommer förstås vilja visa att vi har fel och vice versa, säger Anders Forsberg.

Svaret till Björk: ”Så dumt”

Hur har er satsning tagits emot från Falun-håll?

Anders Forsberg skrattar högt.

Sedan tystnar han.

– Nej, men Eric Björk (tränare i Falun) hade väl en intervju i lokaltidningen där han sågade det rätt rejält. Han menade att vi värvar oss till framgång medan Falun utvecklar sina spelare själva och förfinar dem. Det är ju så dumt, så jag svarade inte ens då.

Det gör han nu.

– Det är bara att titta på de sex spelare som gjorde flest poäng för dem den gångna säsongen. Det var två tjejer från Jönköping, Moa Gustafsson, Svarfvars (Lisa och Lina) och Clara Hellgren. Målvakten (Jenny Axelsson) har vi också utvecklat. Så han får igen nu. Vi brukar gnabbas lite. Det är ju lite rivalitet, men det är inga hard feelings, säger Anders Forsberg.

Falun lanserade för ett antal år sedan – när de var nere i allsvenskan – en liknande satsning som Kais Mora. Då var målet att vara i SM-final nu i våras.

ERIC BJÖRKS UTTALANDE I FALU KURIRENS TV-SÄNDNING ”Jag har inte riktigt varit med i historiken och rivaliteten mellan klubbarna bakåt i tiden, men kollar vi rent sportsligt är det jättekul med ett till lag från Dalarna. Det tyder på att vi har en bredd i länet, och det blir roligt med derbyn i höst. Mora är väl kanske... Jag vet inte, man kan vara ödmjuk ibland och de (Kais) ska vara nöjda och glada att de tog sig tillbaka. Men jag tror inte de har världens bästa läge. Kan de hota er satsning? – Nej, det tror jag inte. Vi jobbar på olika sätt. Vi vill utveckla talanger och förädla dem. De vill köpa in färdiga produkter och det har varit deras framgångssaga. – Vi har lite olika strategier där. Jag tror inte det kommer påverka oss.” Visa mer