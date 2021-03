Viktiga spelare med utgående kontrakt:

Moa Jakobsson, forward

Clara Olofsson, back

Gabriella Strandberg, back

Ellen Svensson, center

Ellen Åhman, forward

Målvakter

Sportchefen Magnus Anders kommentar:

– Loella Andersson är klar. Sofia Blixt har utgående. Vi pratar med henne och hoppas hon ska fortsätta. Vi är nöjda med de målvakter vi har.

– Överlag siktar vi på att ha lika stor trupp som i år. Den var ganska lagom när vi började, men så slutade några och någon blev skadad. Vi siktar på 18+2. Vi vill inte ha jättestor trupp så att alla ska kunna få speltid. Men vi kommer få kämpa under silly season. Vi vet att vi kommer att tappa några och vi kommer söka både backar och forwards. Vi pratar med svenska och utländska spelare och hoppas göra klart med några stycken den närmaste veckan. Just nu har vi nio spelare klara för nästa säsong.

Sofia Blixt. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Varken Loella Andersson eller Sofia Blixt har rosat marknaden den här säsongen, där den förstnämnda faktiskt har en av seriens sämsta räddningsprocenter. Samtidigt en jämn duo där de verkligen kan sporra varandra i jakten på att bli uttalad förstamålvakt. Så det finns ändå möjlighet att de en av de två - eller bägge - tar ett kliv nästa säsong. Inte minst om de får ett lite bättre försvar framför sig.”

Backar

Magnus Anders kommentar:

– Alma Kilpeläinen förlängde i dagarna. Väldigt viktigt för oss. En spelare att bygga på. Hon har jättepotential men är redan grym. Gabriella Strandberg har inte spelat sedan i början av december. Jag pratar med henne varje vecka, men inte om innebandy. Hon kör sin hjärntrappa och har fullt upp med det. Hon var grym i höstas och vi har tappat en hel del sedan hon försvann. Klubbar hugger på henne varje år och säkert i år också. Vi får kämpa med näbbar och klor för att behålla henne. Jag hoppas och tror att hon blir kvar och i så fall blir det som ett nyförvärv. Clara Olofsson pratar vi med och hoppas kunna knyta upp.

– Alina Zelena var en ukrainska som vi hade på dubbellicens. Hon är ung och vi har en plan att hon ska komma tillbaka. Sedan kan du väl kolla med Endre vad de vill ha för min dotter (Stina Ander). Hon är alltid aktuell för oss, men frågan är om hon vill röra på sig. Men det är någon annan från oss som får ta det snacket. Det gör inte jag.

Alma Kilpeläinen. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Lagkaptenen Gabriella Strandbergs hjärnskakning var värsta tänkbara för Jönköping. Var det en spelare som inte fick gå sönder var det hon. Där spanar andra SSL-lag till nästa säsong. Backpartner Alma Kilpeläinen bör också ha haft intresse från andra klubbar, men starkt där att lyckas behålla 22-åringen. Stina Ander vore så klart en drömförstärkning, men mer troligt att de plockar unga, utvecklingsbara backar från närområdet. Alma Karlsson från Hovslätt spelade med JIK när de lägre serierna pausade. 17 år, men kändes redo för SSL. Där lär klubben försöka.”

Centrar/forwards

Magnus Anders kommentar:

– Vi har utgående på Moa Jakobsson, Ellen Svensson och Ellen Åhman. En viktig trio. Vi vet väl en del, men inte allt, om hur den trion tänker. Vi skulle gärna behålla alla tre, men den chansen är inte jättestor. Men vi hoppas i alla fall på någon av dem. Ellen Svensson skulle ju kunna spela i vilket lag som helst i serien. Hon kom till oss som en blyg tonåring och har vuxit, vuxit och vuxit. Det finns mer i henne än hon visat denna säsong, men hon är fortfarande är ung. Hilma Liebgott och Evelina Peterson har vi fått låna från Kalmarsund. Jättebra tjejer, men de går fortfarande i skolan och dessutom har Kalmarsund sin satsning.

– Felicia Glad har knäproblem, men har ju hållit i gång. En hel Felicia Glad är vi alltid intresserade av. Det är en målskytt av rang och det har ju vi haft problem med. Micaela Lundmark är också välkommen. Vi skulle ta tillbaka henne med glädje. Vi hade ju en plan att hon skulle smyga tillbaka efter mammaledigheten men då drog hon hälsenan. Sedan dess har jag inte pratat om nästa säsong med henne. Eventuellt flyttar hon och då är det inte troligt att det blir något.

Ellen Svensson och Moa Jakobsson förlorade till nästa säsong? Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Alicia Zälle har varit korsbandsskadad och still going strong Kajsa Reingård, 35, valde bort spel denna säsong på grund av smittorisken. De två kan nog räknas in som nyförvärv nästa säsong. Moa Jakobsson kan vi med största sannolikhet redan räkna bort. Sambon Emil Nilsen spelar i Falun nästa säsong och Jakobssons nästa klubbadress lär också finnas uppe i Dalarna. Ellen Svensson är en av de absolut hetaste spelarna på silly-marknaden. Lyckas JIK behålla henne är det något de kan vara riktigt stolta över. Tappar de bägge dessa poängmaskiner är det gigantisk uppförsbacke. Emmy Rommedahl och Emma Thorsson var stora rookiesensationer i år och de lär behöva leverera över 30 poäng båda två nästa säsong.”

Tränare

Magnus Anders kommentar:

– Johan Ivarsson kommer inte fortsätta. Det är ett gemensamt beslut. Både vi och han är överens om att det nu är dags för en ny röst. Han har varit här fem år totalt, först två år och nu tre år till. Han kan fruktansvärt mycket innebandy och kör sina grejer. Nu blir Daniel Stenmarker uttalad förstatränare. Han är sugen på att styra skutan och kommer få jobba med en ny tränare. Jag tror något blir klart där i veckan.

Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

SportExpressens dom:

”Med sina tre år är Johan Ivarsson faktiskt en av de tränare i damernas SSL som varit längst på sin post. Känslan är, precis som Ivarsson och klubben själv uttrycker det, att det är dags för en ny röst i båset. Nya idéer, nya tankar och ny energi. Daniel Stenmarker har ingen SSL-rutin som huvudtränare, men han har basat för Fröjered i allsvenskan och har bra kännedom av lokala talanger i Jönköping med omnejd.”