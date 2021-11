Innebandy-VM i Uppsala är bara några veckor bort.

Tidigare i veckan valde Finlands storstjärna Veera Kauppi i ett inlägg på Twitter att kritisera valet av finalarena.

Det är Ifu Arena som gäller med en kapacitet på under 2 500 åskådare.

”Jag vill innebandyns bästa och just nu kommer många fans att bli utan biljetter. Jag vill visa att vi inte är nöjda med det här”, skrev Kauppi bland annat och fick medhåll av flera tunga innebandynamn.

Veera Kauppi menar att något liknande aldrig skulle hända på herrsidan.

”Jag är riktigt trött på bristen av jämlikhet och det är ganska uppenbart på flera sätt inom idrotten”, skrev hon.

”Det känns jättemärkligt”

Tobias Gustafsson har tagit del av Veera Kauppis åsikter och håller med i allt.

– Nu har jag inte hört vad innebandyförbundet har för anledning till att det blir Ifu Arena. Det är klart att blir en bra stämning där men det går inte att jämföra med om du lägger till några tusen. Det känns jättemärkligt att det inte spelas i en större arena. Men som sagt, jag vet inte orsaken. Jag hoppas den är väldigt bra, säger han.

Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup förklarade tidigare i veckan att Uppsala var enda stad som med kort varsel kunde arrangera VM när Kina hoppade av som arrangör.

– Den andra delen om att dam-VM skulle kunna genomföra sitt finalspel i en dubbelt så stor arena som också hade blivit fullsatt under finalhelgen är vi medvetna om, men man ska också veta att under VM spelas 48 matcher under 9 dagar och historiskt har bara ett mindre antal av de matcherna varit slutsålda, sa han i ett uttalande.

”Känns dumt att slarva bort det”

Tobias Gustafsson tror inte att samma sak skulle skett kring ett herrmästerskap.

– Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är väl det som Veera belyser och det är det som gör att det blir fel i det här läget. Saker går alltid att lösa.

Ifu är ju din hemmaarena, men hur hade du känt inför att spela en VM-final där?

– Det hade varit extremt annorlunda. Det kanske går att dra parallellen till när vi inte hade publik och se på SM-finalen vi spelade. Vilken annorlunda match det blir! Går du ner från att fylla en större arena, med upp mot 10 000, till nu med en kapacitet på 2 500 blir det en stor kontrast

Det blir väl framför allt det svenska laget som missar ett större hemmastöd?

– Ja, det talar bara för de andra egentligen. Jag förstår vad budskapet är och det känns dumt att slarva bort den där extra spelaren som publiken blir. Jag hoppas att Sverige löser det ändå, att de vinner guldet i Ifu, säger Tobias Gustafsson.

Sveriges herrlandslag spelar sitt VM i Helsingfors. Finalen avgörs i Hartwall arena med en kapacitet på dryga 13 000 åskådare.

