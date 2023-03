Världscuptävlingarna i Falun brukar locka storpublik till Lugnets skidstadion.

Inget undantag detta år med bland annat Jonna Sundling, Maja Dahlqvist och Calle Halfvarsson i farten.

Det visste IBF Falun om.

Den regerande mästaren och årets guldfavorit i SSL-innebandyn har precis klivit in i SM-kvartsfinalserien mot Mullsjö och hoppas på bra uppbackning från läktarhåll.

– Vi satt en grupp och och pratade om hur vi kan få mer publik till matcherna framöver, då var det någon som kläckte den här idén. Jag kommer inte ihåg vem det var faktiskt, men vi körde helt enkelt på den, säger tidigare storspelaren Jonas Adriansson som nu arbetar på marknadssidan hos IBF Falun.

IBF Falun lappade bilar med ett erbjudande

Planen var att lappa bilar under Svenska skidspelen.

Men inte med ett betalningskrav – i stället med ett erbjudande.

– Vi lappade 500 bilar vid lunch i lördags. Det var jag tillsammans med min kollega Joacim Svensson som fick äran att leka lapplisor, säger Jonas Adriansson.

Expressens reporterteam på plats fick en gul lapp på rutan.

Budskapet var följande:

”FÖRLÅT OSS! Det är lätt att bli lite kallsvettig när man ser en sådan här lapp på rutan men du kan andas ut – vi skojade bara!”

Därefter erbjöd IBF Falun 50 procent på biljetterna till måndagens tredje kvartsfinal mot Mullsjö i Guide Arena, just intill Lugnets skidstadion, ”som plåster på såren för att vi kanske gjorde dig lite stressad med den här lappen.”

Jonas Adriansson berättar om reaktionerna:

– Under tiden vi lappade hördes det väl från lite folk att de trodde man fick böter om man parkerade på parkeringen, men att det i sin tur visade sig att de bara var flyers från IBF Falun. Vad vi kan se är det bra respons. Vi har fått in ett helt gäng som har köpt biljett via erbjudandet som fanns i den så kallade boten.

Falun har 3-0 i matcher mot Mullsjö

Falun förväntade sig ett publikt uppsving mot kvartsfinal ett.

Och det fick de.

Från 804 åskådare till 1208, där en del av ökningen kan tillskrivas just p-böterna.

Hemmapubliken fick också vad de önskade.

Falun slog Mullsjö med 9-7 i matcher. Dalalaget leder kvartsfinalserien med 3-0 i matcher och har ena benet i semifinal.

Se alla matcher från SM-slutspelet och läs allt om innebandyn med Expressen Premium Max – för 179 kronor i månaden.

Annons | InnebandyMagazinet Störst i Sverige! Nyheter, klipp, spelarporträtt, rankingar. Unikt erbjudande för dig med Expressen Premium, nu endast 33 kr/mån (50% rabatt). Till InnebandyMagazinet

Så ser du matcherna i SSL

Matcherna i SSL går att se med vårt paket för livesport, Expressen Premium Max.

Expressen Premium Max är paketet för dig som vill se allt från Ligue 1, SSL, Elitettan, Global Champions Tour, en massa vintersport och försäsongsmatcher i hockey och fotboll.

Expressen Premium Max kostar 179 kronor i månaden och går att uppgradera från ditt redan befintliga Premium-konto. Premium Max är en tillsvidareprenumeration utan bindningstid.

Skaffa Premium Max här!

Har du några frågor om Expressen Premium Max? Här finns svar på de vanligaste frågorna