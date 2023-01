Innebandypubliken har vant sig vid poäng i massor från Hanna Nordstrands sida i SSL.

Så blev det även i det viktiga bottenlöst mot Nacka – som Åkersberga vann med 7-1.

Nordstrand noterades för 1+3.

– Det är jättekul. Nu behöver de vinna flera matcher och vi känner oss ganska säkra på att kanske inte åka ur, att hålla oss kvar. Alla spelade på liv och död och vi sa att vi skulle kämpa som att det var vår sista dag. Utan publiken hade vi inte vunnit den här matchen. De är ett oerhört stort stöd för oss, säger den nyblivna landslagsforwarden efter segern.

Dramatik för Hanna Nordstrand

Men poängen satt långt inne för Hanna Nordstrand denna gång.

För fredagen var ingen vanlig matchdag.

När superlöftet vaknade kunde hon inte gå på vänsterfoten.

– Man är alltid lite stel på morgonen men jag gick in till mammas och pappas rum och sa: ”Det känns inte jättebra, det kommer nog vara tufft att spela i dag.”

Anledningen till smärtan var en händelse på sista träningen inför match.

På torsdagskvällen.

Hanna Nordstrand fick lagkamraten Isabel Balzanos klubba över benet.

– Hon kör all in på match och träning. Det är bara att akta sig för henne. Nu gick jag in i en närkamp med henne dagen innan match. Det var lite dumt. Jag fick gå av träningen när det var en timme kvar. Jag satt och kollade på i stället.

”Jo, måste spela – har inget val”

Tillbaka till fredagsmorgonen.

Hanna Nordstrands besked om att benet inte kändes bra följdes av besvikelse hos föräldrarna som följer dotterns karriär på nära håll. De ville inte att hon skulle missa en så viktig match.

– Pappa ringde till ”Ante” (Andreas Berglind, tränare) och han blev…

Hanna Nordstrand skrattar till.

– …förbannad. Eller förskräckt. Han sa lite: ”Jo, hon måste spela, hon har inget val!”

Det blev till att krishantera för att få Åkersbergas överlägset viktigaste spelare spelklar till ångestmatchen.

Hanna Nordstrand fick klockan 14.30 – fem timmar innan match – en tid hos kiropraktor Lars Bergman i Täby.

En ”20 kilo tung stålpinne men tjockare” rullades på Hanna Nordstrands benhinna.

– Han har gjort det på mina lårkakor tidigare. Jag vet hur ont det gör. Jag började gråta innan jag ens fick veta att jag skulle göra det. Men jag gjorde det. Efteråt gjorde det svinont.

Ingen smärta under matchens gång

Sedan var det bara på med kyla hela vägen fram till matchsamlingen.

Men väl på plats i Österåkers multiarena var det inte helt säkert att 18-åringen skulle kunna spela.

– Jag sa till ”Ante”: ”Vi får se på uppvärmningen hur det känns.” Det gjorde lite ont i början, men när man väl kom i gång och adrenalinet drog i gång var det lugnt. Jag hade inget val ändå. Jag behövde spela oavsett. Det här var en match vi skulle vinna.

Hur känns det nu efteråt?

– Nu känner jag typ ingenting.

Åkersbergas plan var att göra allt för att få Hanna Nordstrand i speldugligt skick mot Nacka. Och att hon vid behov skulle skippa söndagens match mot topplaget Västerås Rönnby i stället.

– Nu kan jag ju spela mot Rönnby. Eller vi får se när jag vaknar i morgon (läs: i dag) hur det känns. Men det är klart jag ska spela. Jag vill spela alla matcher.

1+3 efter den uppladdningen måste du vara nöjd med?

– Verkligen. Och med tanke på att jag inte hade skottet inne. Målvakten var riktigt bra. Jag behövde lägga passningarna till mina lagkamrater så fick de lägga in dem i stället.

Hanna Nordstrand har nu gjort 33 poäng på 16 matcher under sin rookiesäsong i SSL och är uppe på topp tio, som nia, i poängligan.

Åkersberga har spelat ihop 17 poäng.

Det betyder att de nu har sju poäng ner till Nacka under nedflyttningsstrecket.

LÄS MER: Spelaren som är överst på Kalmarsunds önskelista

TV: Gör succé med sitt annorlunda grepp

Åkersbergastjärnan berättar: ”Får skavsår ibland”

Så ser du matcherna i SSL

Matcherna i SSL går nu att se med vårt paket för livesport, Expressen Premium Max.

Expressen Premium Max är paketet för dig som vill se allt från Ligue 1, SSL, Ettan, Elitettan, Global Champions Tour, en massa vintersport och försäsongsmatcher i hockey.

Expressen Premium Max kostar 179 kronor i månaden och går att uppgradera från ditt redan befintliga Premium-konto. Premium Max är en tillsvidareprenumeration utan bindningstid.

Skaffa Premium Max här!

Har du några frågor om Expressen Premium Max? Här finns svar på de vanligaste frågorna.