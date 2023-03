Expressen träffar Hanna Nordstrand under den första SM-kvartsfinalen mellan Rönnby och Endre i Mälarenergi Arena i Västerås.

Hon är specialinbjuden till arenan – precis som en annan storstjärna – för ett möte och middag med självaste Pär Mårts som sitter i Rönnbys sportgrupp.

– Jag tycker det är en jättefin arena och väldigt mycket folk, säger Hanna Nordstrand om intrycket.

Hon berättar att Rönnby kontaktade henne redan inför denna säsong.

– Men då gick vi upp till SSL med ”Ackers”, så det var klart att jag skulle spela där då. Sedan har vi inte haft någon kontakt förrän de frågade om jag ville komma hit för att ta ett snack. Vi ska höras av nu de närmaste veckorna och hålla kontakten. För jag är absolut intresserad. Det är en väldigt bra klubb och de kan ta sig långt i framtiden.

Tackat nej till Endre och Kalmarsund

Rönnby är dock inte den enda SSL-klubben som slagit in Hanna Nordstrands nummer denna vår.

I stort sett varenda lag försöker eller har försökt att locka över 18-åringen, som snittade över två poäng per match som rookie, till nästa säsong.

– Jag har sagt nej till några som jag inte känner mig redo för, säger forwarden.

– Det är Stockholmsområdet, där Västerås är nära Stockholm, och Göteborg som jag är intresserad av.

De klubbar som då bör vara fortsatt aktuella är grannen Täby, Västerås Rönnby och även Pixbo. Tre lag som alla är med – och kan nå långt – i årets slutspel.

Endre och Kalmarsund har varit mycket intresserade där den senare, enligt uppgifter till Expressen, erbjudit Hanna Nordstrand ett väldigt lukrativt kontrakt.

– Jag har tackat nej till Kalmarsund och Endre. Jag hade besök inplanerade som jag ställde in det för jag ville inte ta deras tid när jag inte vill flytta dit. Men jag har troligtvis ett besök i Göteborg som kommer bli av.

Åkersberga första prioritet – men finns krav

Hanna Nordstrand vill helst av allt spela kvar i Åkersberga.

Men då vill 18-åringen se att nykomlingen, som var nära att nå slutspel efter en smått kaosartad säsong, kan ställa ett bra lag på benen.

– Det är min moderklubb och jag vill spela där i första hand. Men just nu är det ganska turbulent med allt som hänt. Det är jobbigt för mig och laget – och för vår framtid. Det är osäkert i vårt lag. Det kommer påverka våra värvningar och vår silly season. Jag kommer avbryta kontraktet för att se om vi får in några riktigt bra spelare. Det är det jag söker egentligen. Att få spela med riktigt bra spelare. Som det är just nu i ”Ackers” känner jag att jag vill gå vidare. Men jag ser och väntar vad de har att erbjuda helt enkelt. April ut kommer jag vänta för att ge dem chansen.

Vad vill du få ut av en ny klubb? SM-guld?

– SM-guld nu skulle vara väldigt bra, men det är inte det jag satsar på. Jag satsar på ett lag där jag har bra omgivning runt mig. Att jag kan spela med spelare där jag inte har så mycket press på mig. Där jag kan ha en dålig dag utan att det går ner för oss.

Du gjorde poäng i 25 raka matcher. Man får ändå säga att du väldigt sällan har en dålig dag.

– Konstigt nog gör jag poäng fast jag har har en dålig dag. Men du fattar, jag vill spela med spelare som kan leverera mycket boll och som kan göra mig bättre på planen också. Det är väl det jag söker, säger Hanna Nordstrand.