Den sista som tackade för sig var Tom Colling.

30-åringen har spelat i Karlstad i 25 säsonger och öst in poäng.

Men efter ett möte med ledarstaben och klubbledningen tidigare i veckan valde fjolårskaptenen att kasta in handduken.

– Jag har alltid satt föreningen först, genom allt. Men nu känner jag att det får bli så här helt enkelt, det är jäkligt tråkigt, sa han till VF.

Tom Colling vill inte gå in på varför han väljer att lämna – bara tre matcher in på den nya säsongen.

Schism mellan Colling och Nordström

Bröderna Collings vara eller inte vara i Karlstad IBF, som spelar i innebandyns södra allsvenska, har varit en stor följetong i innebandy-Sverige de senaste veckorna.

Lokaltidningen Värmlands Folkblad har i flera artiklar rapporterat om att det inte varit friktionsfritt mellan Colling-bröderna.

SportExpressen har nåtts av liknande uppgifter.

Där storstjärnan Adam Colling har varit på kollisionskurs med nye tränaren för året Peter Nordström. Färjestadslegendaren, som vunnit fem SM-guld i hockey och fått tröjan hissad i taket, tog överraskande steget över till innebandyn i slutet av april.

Poängmaskinen Adam Colling, som gjort sanslösa 410 poäng på 151 matcher i allsvenskan, valde efter bara en spelad match denna säsong att hoppa av. Den officiella anledningen stavades familjeskäl.

Men det ska främst handla om andra orsaker.

Adam Colling och Peter Nordström drog inte alls jämnt.

Enligt uppgifter ska de två ha hamnat i luven på varandra ett antal gånger, vilket Adam Colling dock har förnekat. Vid ett tillfälle i omklädningsrummet ska Adam Colling tydligt ha visat sitt missnöje med Peter Nordströms instruktioner, vilket ska ha skapat irritation från Nordströms sida.

Alla Colling-bröder har lämnat

– Det är alltid högt i tak, men jag skulle inte säga att det har varit bråk. Mer att ”jag vill svänga till vänster och du till höger. Vem har rätt?”, säger Michael Bergqvist och berättar att det varit enormt många rykten om vad som egentligen har hänt bakom kulisserna.

– Det blir ju så. Folk vill säkert svartmåla ena sidan eller den andra. Beroende på vilken input man kommer med. Alla har sina teorier om vad som är rätt och fel och man ska inte tro på allt man hör.

Den första Colling-brodern att lämna var William. Under sommarens sista dagar flyttade 20-åringen från Karlstad IBF för spel i division ett-laget Nilsby.

Bara en vecka efter Adam Collings besked den 21 september meddelade även Jesper Colling att han tar en timeout med bristande motivation. Den sista att hoppa av tåget var sedan Tom Colling i början på denna vecka.

Det betyder att fyra bröder Colling har lämnat laget på bara en dryg månad.

Enligt uppgifter till SportExpressen har framför allt Adam och Tom Colling haft väldigt mycket att säga till om i Karlstad med den stjärnstatus de har haft.

Något som ändrats sedan Peter Nordström kom in, vilket ska vara en av anledningarna till den uppkomna schismen.

En maktkamp, helt enkelt.

Haft mycket makt: ”Med all rätt”

Michael Bergqvist vill inte ta just det ordet i sin mun, men erkänner att det inte har varit friktionsfritt.

– De har haft olika syn på hur Karlstad ska ledas denna säsong, på hur innebandy ska spelas och på hur vi ska bete oss mot varandra. Det är inga stora saker men många små saker som lagts på hög. Till slut blir det så man känner, att man är för olika för att det ska funka en hel säsong, och då väljer man att kliva av. Det är jäkligt synd.

Så det rörde sig inte bara om familjeskäl när Adam Colling tog timeout?

– Nej, men det var en pusselbit som vägde över. Familjen en del, olika syn en del. Sedan personkemin också. Man får lägga alla pusselbitar. Får jag ihop pusslet? Nej. Då väljer jag att kliva av. Sedan var det olyckligt att fler tog samma beslut, och det var ju inte Adams fel.

Har bröderna Colling haft mycket makt i Karlstad?

– Ja, det är klart. Med all rätt. De vet att de har varit de bästa spelarna genom åren så det är klart de har haft en hel del att säga till om, säger Michael Bergqvist.

Adam Colling spelar ingen innebandy just nu efter avhoppet från Karlstad. Foto: BILDBYRÅN Peter Nordström firar SM-guldet 2009 tillsammans med Jörgen Jönsson. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Adam Colling ska efter konflikten med Peter Nordström ha gått till klubbledningen i Karlstad IBF. Budskapet i det stora hela: Det är jag eller tränaren.

Ledningen visade då sitt förtroende för Nordström.

Så även nu.

– Vi ville testa nytt och det är de här ledarna som ska leda laget. Nu kör vi den linan ut. Det är väldigt tråkigt att inte alla vill vara med. Men vi ville testa. Vi får göra en utvärdering efter säsongen, inte efter tre matcher, säger Michael Bergqvist.

Anade ni redan när ni anställde Peter Nordström i våras att det kunde bli en krock med vissa av era spelare?

– Vi ville ha något nytt och visste att det skulle bli en speciell säsong. Det var därför vi tog in honom. Det har varit lika samma i Karlstad länge nu. Vi har tagit in en tränare, sedan tagit in en ny och sedan tagit tillbaka den gamla. Men att ta in tre hockeytränare… ja, det skulle vara märkligt om det flöt från dag ett. Vi var beredda på att det skulle hända saker, men jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att det skulle sluta så här.

”Klart det har varit jobbigt”

Michael Bergqvist hoppas nu att den turbulenta tiden är över. Att avhoppen inte blir fler och att spelare och ledare kan fokusera på det sportsliga.

Men målsättningen är, efter storstjärnornas avhopp, reviderad. Från att på förhand vara ett givet topplag med en dröm om SSL handlar det nu bara om att göra en så bra säsong som möjligt. Efter tre matcher ligger Karlstad sjua med fyra inspelade poäng.

Hur har de senaste veckorna varit?

– Klart det har varit jobbigt. Mycket negativt för herrlaget och för klubben i stort. Både ledarstaben och spelarna har sin skuld i det hela. Det är jättetråkigt att vi inte lyckades reda ut det här och stryka ett streck över det. Det gjorde vi inte nu, och hamnade här i stället, säger Michael Bergqvist som dock påpekar att det inte finns några hard feelings mellan tränare och avhoppande spelare eller mellan klubbledningen och bröderna Colling.

– Deras tröjor ska fortfarande upp i taket. Men inte den här veckan.

Vad som händer med Adam och Tom Colling är högst osäkert i nuläget. Michael Bergqvist säger att de erbjudits spel i Karlstads ungdomslag i division ett, men att de även är villiga att släppa i väg duon till andra klubbar.

– Vi vill inte se dem i konkurrerande lag till vårt ungdomslag eller andra lag i allsvenskan södra. Men vi måste lyssna på konkreta bud, om spelarna är intresserade. Den respekten måste vi ha.

Peter Nordström hänvisar till regelbibel

SportExpressen har varit i kontakt med Peter Nordström som inte vill ge några kommentarer.

Till VF har han tidigare berättat att det inte var några problem mellan han och Adam Colling och hänvisade till de regler som gruppen satt upp.

– Det som de tagit fram följer vi tränare stenhårt, vi kallar det för vår bibel. Där blir man tillrättavisad om man gör fel saker. Där gör vi inte skillnad på någon. Om det är vad folk tycker är gnissel... Adam är en bra person vid sidan av, och vi skiljer på det och vid sidan av.

Adam Colling svarade på det Peter Nordström sa i en artikel i Innebandymagazinet för en vecka sedan:

– De reglerna som vi satt upp inom laget har vi alla följt och det har det inte varit några bekymmer kring. Jag har haft full respekt för de reglerna. Nordström är en härlig person och en bra tränare som har kommit in med många nya och spännande idéer som vi har anammat. Jag har inga problem med honom och han har inga problem med mig så det är inget konstigt alls.

När SportExpressen är i kontakt med Adam Colling under fredagsförmiddagen har han lagt turbulensen bakom sig.

”Jag har egentligen inga kommentarer, jag har släppt det och gått vidare. Jag är inte i behov av någon pajkastning. Jag vet hur det ligger till och det är det viktigaste för mig. Gällande mitt spelande så kommer jag fortsätta spela innebandy i framtiden”, skriver han i ett sms.

