Fem vinster på sex matcher.

Ett överraskande starkt facit av Helsingborg i innebandyns SSL.

En anledning till det är målskyttet.

49 gjorda mål framåt är näst bäst i hela serien.

– Vi är inte vana att ligga där uppe när det gäller att göra mål. Försvarsspelet har alltid fungerat för oss. Det sitter i väggarna, säger tränaren Emil Lindström som tog över efter Niklas Pålsson inför denna säsong.

– Vi har inte ändrat det som har funkat tidigare. Vi har gjort lite justeringar i kontringsspelet och i det etablerade anfallsspelet samt adderat lite extragrejer. Vi har fått stäm i det.

Helsingborg har fått till målskyttet

Något som är extra imponerande med Helsingborgs målande är det faktum att lagets stora målmaskin Jonathan Nilsson lämnade för Schweiz inför säsongen.

– Det är 50-60 poäng som ska ersättas. När en duktig spelare som Jonathan försvinner blir det plats för någon annan. (Linus) Malmström är ett år bättre. Fredi (Peterson) är ett bättre. Bägge två har öppnat starkt. Sedan har vi fler poäng på våra backar och mittfältare än vi har haft tidigare, säger Emil Lindström.

Det handlar inte om någon Emil Lindström-effekt då?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det är en effekt av att spelarna har gjort ett bra jobb.

Rubrikerna kring Helsingborg den senaste tiden har handlat om deras tuffa ekonomi.

Föreningen klarade inte elitlicensen och går just nu under handlingsplan. Klubbchefen har fått gå. Spelarna har diskuterat lönesänkningar.

Det kan ha fått en positiv effekt på spelargruppen.

– Ja, kanske några procent. Jag tycker de har hanterat det jättefint. De har kommit samman och verkligen hjälpts åt, säger Emil Lindström.

Hoppas på 3 500 åskådare i gratismatchen

I kväll väntar publikfest för Helsingborg.

Det är gratis inträde för åskådarna när Pixbo kommer på besök i Helsingborg Arena.

Men det innebär inte noll kronor in för föreningen.

Tvärtom.

– Det är våra partners som bjuder på fri entré. En massa företag samt några privatpersoner går in med x antal kronor per åskådare och det ligger vanligast mellan ett och fem kronor per åskådare. Så detta är den absolut viktigaste enskilda intäktskällan för föreningen och har varit det i många år, säger ordförande Mathias Andersson.

I fredags var över 2 500 biljetter sålda.

– Förra året kom det 2 800 personer. Nu hoppas vi på minst 3 500 personer.

Så ser du matcherna i SSL

Matcherna i SSL går nu att se med vårt nya paket för livesport, Expressen Premium Max.

Expressen Premium Max är en uppgradering av Expressen Premium och är paketet för dig som vill se allt från Ligue 1, SSL, Ettan, Elitettan, Global Champions Tour, en massa vintersport och försäsongsmatcher i hockey.

Expressen Premium Max kostar 179 kronor i månaden och går att uppgradera från ditt redan befintliga Premium-konto. Premium Max är en tillsvidareprenumeration utan bindningstid.

Skaffa Premium Max här!

Har du några frågor om Expressen Premium Max? Här finns svar på de vanligaste frågorna

Nordén: Så skulle hela Falun klara sig i VM