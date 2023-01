Karlstad förlorade så Nacka hade ett drömläge att knapra in viktiga poäng i SSL-tabellen under lördagen.

De såg också ut att ta den.

Efter två perioder ledde de med 4-1.

Lunds skyttedrottning Emelie Rosenqvist sågade då sitt eget lag vid fotknölarna.

– Det har gått åt helvete. Vi gör det så jävla dåligt på alla håll och kanter. Vi vill inte anfalla, vi vill inte vinna och vi verkar inte bry oss. Helt ärligt finns det allt att förbättra. Vi är ingenting just nu. Vi låter de göra som de vill, sa forwarden i tv-intervjun innan hon menade att Lund har svävat i väg den senaste tiden.

– Jag har känt hela veckan att vi har gått med hakan lite väl högt. Vi har inte kämpat allt som vi brukar. Vår identitet är att kämpa all in. Jag hade det på känn att vi skulle gå in med den inställningen att vi tror att vi är något. Vi får ryta till i omklädningsrummet och börja kämpa. Gör vi det kör vi över Nacka.

Lund snodde med sig en sen poäng

Och något hände där i pausen.

För Lund kröp närmare.

Men när Ida Hultman gjorde 5-3 för Nacka med fyra minuter kvar att spela såg 08:orna ut att ta tre hyperviktiga poäng.

Då klev Emelie Rosenqvist in i handlingarna.

Med hjälp av lagkamraten Lisa Stellansdottirs styrning fick Rosenqvist in 5-4-reduceringen med 64 sekunder kvar att spela.

Det dröjde bara 21 sekunder innan Emelie Rosenqvist också hade fått in kvitteringen från nära håll.

Andrén: ”Helt och hållet mitt fel”

Nacka vann slutligen matchen efter straffar, men fick då nöja sig med två poäng i stället för tre.

– Det är snöpligt att vi inte kan hålla i i slutet. Vi har inte hunnit träna på fem mot sex sedan jag kom in. Det är helt och hållet mitt fel. Men vi har tagit poäng i tre matcher på raken nu och är ett poängtagande lag igen, säger tränaren Karl Andrén.

Nacka har nu tre poäng upp till Karlstad på säker mark.

Lund har en poäng upp till Endre på slutspelsplats.

