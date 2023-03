Det blir en rafflande upplösning av damernas SSL-innebandy som du kan se med Expressen Premium Max.

Malmö, som brukar vara storasyster i Skåne och nå slutspel, är en poäng bakom uppstickaren Lund som bara gör sin tredje säsong i finrummet.

Lund har det med andra ord i egna händer inför bortamötet med redan slutspelsklara Falun.

– Jag tycker chanserna är bra. Vi hade kunnat göra klart det tidigare, men vi har sabbat lite för oss själva. Vi har tappat mot ”Ackers” (Åkersberga) båda matcherna och vi tabbade oss mot Endre. Det har blivit en lite sen väg hit, säger Emelie Rosenqvist.

Lund i motsvarande läge i fjol

Situationen påminner för Lunds del om läget i fjol.

Då mötte de ett Täby som inte hade något att spela för i slutomgången och Lund var pressat att vinna. Lund vann då med 8-6.

– Den gången var det åka ut som stod på spel, men när vi ger allt är vi som bäst. Vi är också bättre mot lag som Thoren än mot sämre lag. Vi behöver lite kniven på strupen, säger Emelie Rosenqvist.

Forwarden har märkt i veckan att det är mycket på spel.

Men på ett positivt sätt.

– Det känns bättre denna vecka. Man har tänkt mycket de senaste veckorna. Det har varit nya matcher och man har tänkt hela tiden vilka det ska stå mellan. Nu står det mellan oss två, that’s it. Det här är den bästa veckan. Vi vet att vi kan rubba de flesta lag. Det handlar om vilken nivå vi lägger oss själva på.

Hur speciellt är det att det är just Malmö ni slåss mot?

– Det är alltid lite rivalitet mellan oss och Malmö, men jag tror det är mer från deras sida. Det är värre för dem att förlora mot oss när vi möts än tvärtom. De har varit i högsta serien länge och de ska vara bättre. Från vår sida är det rätt lugnt. Men just nu påverkar det inte att det är Malmö. Det är all in.

Rönnby intresserade av Rosenqvist

Det brukar bli jämna matcher när Lund är i farten.

Inte minst mot Falun, där tre av de fem tidigare mötena i SSL har slutat med förlängning eller straffar.

Ett troligt scenario på lördag: Lund skulle kunna kliva in i ett förlängningsspel med vetskapen om att de måste ta bonuspoängen för att nå slutspel.

– Vi har pratat om sånt så vi vet alla förutsättningar. Vi kommer få ha Malmös match i bakhuvudet för vi kan behöva spela efter vad som händer där, säger Emelie Rosenqvist som tippar 4-2-seger till Lund med två mål från egen klubba.

Den 26-åriga forwarden har gjort stor succé denna säsong med 24 mål på 25 matcher.

Inför nästa säsong är tidigare klubben Kalmarsund sugna på att värva tillbaka henne.

Men även serietrean Rönnby har visat sitt intresse, enligt uppgifter till Expressen.

– Ja, så är det kanske. Jag har sagt att jag behöver lite tid till alla de jag har pratat med. Jag kommer inte ta ett beslut om framtiden så länge vi spelar. Men det är klart det är smickrande med intresse, säger Emelie Rosenqvist.

LUNDS FEM SSL-MÖTEN MED FALUN 4-3 efter förlängning 3-4 5-4 efter straffar 7-5 7-6 efter straffar Visa mer

SÅ SPELAS SLUTOMGÅNGEN I SSL DAM Endre-Täby Falun-Nacka Karlstad-Pixbo Malmö-Nacka Rönnby-Kalmarsund Sirius-Åkersberga Thorengruppen-Warberg Visa mer

