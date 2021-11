Efter stjärnans kritik: ”Vi har full förståelse”

Ett världsmästerskap för herrar hade inte spelats på en arena med en kapacitet på strax över 2000 personer.

Det menade den finske landslagsstjärnan Veera Kauppi i ett inlägg på Twitter.

– Vi har full förståelse och respekt för Veera Kauppis åsikter och välkomnar debatten, men i den här frågan är det är viktigt att man får med sig bakgrunden till beslutet som togs i maj 2018, för att se den helhet som består av två delar, säger han.

Bara Uppsala som tackade ja

För det första berättar Ahlerup förklarar innebandyförbundet med kort varsel fick frågan om att arrangera mästerskapet då Kina inte längre kunde stå kvar som arrangör. Med kort varsel var det bara Uppsala som svarade ja och presenterade en väl genomförbar plan för mästerskapet.

Han fortsätter:

– Den andra delen om att dam-VM skulle kunna genomföra sitt finalspel i en dubbelt så stor arena som också hade blivit fullsatt under finalhelgen är vi medvetna om, men man ska också veta att under VM spelas 48 matcher under 9 dagar och historiskt har bara ett mindre antal av de matcherna varit slutsålda. Till exempel är det bara två av de senaste fyra VM-finalerna i stora hockeyarenor som varit har utsålda.

”Veckan kommer bli lyckad”

Själv känner han sig trygg med att mästerskapet kommer att bli lyckat.

– Vi är helt övertygade om att VM-veckan i Uppsala kommer att bli lyckad. Publiken kan bevittna världsklassinnebandy varje dag i en av de bästa innebandyarenor vi har i landet och inte bara finalhelgen och på plats i Uppsala utan också framför TV:n.

Vidare lyfter Ahlerup att det satsas på att göra innebandyn tillgänglig även för de som inte har möjlighet att ta sig till arenorna.

– Vi har, för att nå ut till så många som möjligt, lyckats teckna avtal med SVT om att sända VM. Därmed har vi säkerställt att en rekordpublik utan kostnad kan se rekordmånga matcher och inte bara finalhelgen. Samtidigt har vi gjort stora investeringar i produktion och teknik för att skapa en innebandyupplevelse som kommer att vara mycket bra för svensk och internationell innebandys framtida uppmärksamhet och utveckling, säger han.

– Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att finalhelgen är slutsåld, men det finns biljetter kvar till samtliga matcher samtliga övriga dagar.