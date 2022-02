I kväll spelar Dalen DM-match mot Skellefteå.

Med i laget finns… Japp, Viktor Nystedt.

– Jag tränade för första gången i går och i dag ska jag spela. Det blir kul med match i min hemstad Skellefteå. Att starta om där jag började spela innebandy.

2022 var bara några dagar gammal när Viktor Nystedt i VK berättade att han tar en timeout på obestämd tid. Ett riktigt chockbesked då 25-åringen i fjol gjorde sin bästa säsong i karriären och knackade på landslagsdörren.

– Jag har tänkt på det ganska länge och tycker inte att innebandy är så kul längre. Den tillför ingenting för mig längre, sa han till tidningen.

Viktor Nystedt tog timeout från innebandyn

Sedan dess har Viktor Nystedt tagit ett ordentligt brejk från sporten.

Han har följt Dalens matcher på SportExpressen Play då han är ”för engagerad för att inte titta”. Men i övrigt har han gjort annat i livet.

– Jag lagt fokus på mina andra intressen och sett om det kan ge mig energi. Min familj och mina vänner är väldigt engagerade i innebandyn, så det tugget har alltid gått. De har sagt: ”Vi behöver inte prata innebandy”. Jag har sagt: ”Det är lugnt, vi kan göra det”.

– Sedan har jag fortsatt träna på egen hand för att ge mig en chans att komma tillbaka. Så jag inte ska vara en slagpåse.

Var det viktigt för dig att få en tydlig distans till innebandyn?

– Absolut. Det tar en stor del av ens liv och det är accepterat att det är så. Men jag hade ingen energi att ge. Jag märkte på mitt eget beteende att jag var irriterad hela tiden. Jag har inte velat vara den jag vill vara, som en ledare i laget och en ambassadör för innebandyn. Jag drog mig ifrån gruppen, ville inte kommunicera och gav inte tips till de yngre spelarna som jag brukar göra. Jag ville vara i mitt eget huvud, och försökte bara överleva matcherna och ta mig hem. Det var en obehaglig känsla att känna så, säger Viktor Nystedt.

– Jag kände att det kom till en orimlig gräns, där jag var tvungen att göra något. Hade jag inte backat då hade jag varit väldigt klar. Det blev det bästa scenariot. Det känns bra att vara tillbaka.

Viktor Nystedt redo för comeback: ”Bubblat lite”

Egentligen har Viktor Nystedt varit redo för comeback ett tag.

Men på grund av covid-19 i Dalens lag och sedan för 25-åringen själv har den skjutits upp till nu.

– Min flickvän blev chockad att jag skulle börja träna nu: ”Hmm, du har inte sagt något till mig.” Men jag har gått och bubblat till lite. Jag vill… Men jag vet inte det är rätt tajming heller. Det kan ju slå tillbaka men som jag upplever det nu tror jag inte det kommer göra det.

Går du in och testar lite eller är det all in som gäller?

– All in, absolut. Men man måste testa lite i början. Jag räknar inte med att jag får glida in på räkmacka och spela direkt. Jag tycker de som fått förtroende förtjänar det fortsatt. Jag är helt med på om jag börjar på bänken. Jag måste bevisa lite, säger Viktor Nystedt.

Viktor Nystedt brukar bjuda på sina patenterade coast-to-coast-löpningar några gånger per säsong. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

Det var faktiskt de svenska handbollsframgångarna i EM som gav stjärnbacken den sista boosten att komma tillbaka.

– Jag älskar handboll och de är en sådan jävla lagmaskin. Det får en att sakna det man själv hade. (Jim) Gottfridsson är väl typ den som jag vill ska spegla mig innebandymässigt, hur man är som person. Han tuggar en del, men han låter sitt spel tala. Jag har fått mycket av slutkrämen från handbollen, säger Viktor Nystedt.

– Sedan såg jag vår match mot Pixbo och kände bara: ”Det räcker nu, jag kan inte sitta på sidan”. Jag var så påverkad hemifrån. Jag skrev till Urban (Karlsson, klubbdirektör och assisterande tränare): ”Skön seger, jag kör!”

”Det är skrämmande, men jag vill spela igen”

Viktor Nystedt kan inte lova att han inte hamnar i samma tankar med samma känsla igen.

Men han jobbar med sig själv. Det handlar om att försöka slösa så lite av sin energi som möjligt på saker som han inte kan påverka.

– Förra året hade vi en psykolog med laget. Jag var på samma plats mentalt då, där jag inte visste om jag skulle fortsätta. Men han hjälpte mig och vi hade en jättebra kontakt. Jag ska försöka gå tillbaka till de grejerna vi pratade om då. Jag ska inte fokusera på det jag inte kan påverka, för det kan störa mitt spel. Jag har låtit allting runt påverka, säger han och fortsätter:

– Nu har jag försökt komma tillbaka så fort som möjligt för att hjälpa laget. Det har gått snabbt för mig. Det är skrämmande, men jag har accepterat att jag vill spela igen. Man bryr sig om det vi har lyckats med hittills. Jag hoppas jag har prickat rätt nu.

Viktor Nystedts comeback i SSL lär ske på fredag då seriefyran Mullsjö gästar i Umeå Energi Arena. Dalen ligger femma i den superjämna tabellen.

SportExpressen Play sänder alla matcher från SSL hela säsongen.