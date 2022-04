Medan Laura Manninen i Pixbo plockade på sig sitt fjärde silver under de senaste månaderna kan Cornelia Fjellstedt i stället räkna in sitt fjärde guld under samma tidsperiod. SM-guld i april i fjol, cupguld i höstas, VM-guld i vintras och nu ett nytt SM-guld.

28-åringens femte SM-titel i karriären. Tre med Iksu och nu två med Thorengruppen.

– Det var något man drömde om när man var liten. Vann man ett guld var man överlycklig. Att nu ha fem… Man får nypa sig i armen. Vilken karriär man har haft, säger Cornelia Fjellstedt.

Fjellstedt lämnade finalen skadad

Den här SM-finalen blev dock annorlunda för landslagsbacken.

Orsaken var en skada – som gjorde att hon fick kliva av tämligen tidigt och följde upplösningen från sidan.

– Det var bara otur. Jag skulle vända och fastnade med knäet i golvet. Det högg till lite i utsidan, säger Fjellstedt som nu väntar på besked från den magnetröntgen hon genomgått för att få reda på omfattningen av skadan.

Direkt efter slutsignalen trodde hon inte att det rörde sig om en korsbandsskada.

”Nu vill man ju köra på livet ut”

Cornelia Fjellstedt har gjort tio säsonger i högsta serien.

Nu är frågan om det blir en elfte.

– Jag vet inte. Nu vill man ju köra på livet ut, säger hon.

– Jag har sagt de senaste fyra säsongerna att jag ska ta år för år. Det är så det känns nu också.

Ger ett guld mersmak eller känner man sig mer klar då?

– Alltid mersmak skulle jag säga. Man vill vinna mer – och vi vinner ju en del, säger Cornelia Fjellstedt.

SportExpressen Play sänder innebandyns SSL fram till 2025.