Höllviken på hemmaplan på lördag. Sedan börjar IBK Dalen sin jakt på klubbens första SM-guld i innebandy.

Precis som många andra i föreningen tror Linus Holmgren att de kan nå hela vägen.

– Det gör jag faktiskt. Om vi bara lyckas få in bra stäm i försvarsspelet kan vi vinna mot alla lag, säger han.

Dalen har chansen att knipa fjärdeplatsen och en hemmaplansfördel, men då krävs att både Mullsjö och Växjö förlorar. Annars riskerar de att bli valda av topplagen.

– Jag tror inte vi blir valda först. Inte många vill åka till Umeå frivilligt.

Linus Holmgren öppen för flytt

Samtidigt som max sex veckor återstår av säsongen 2020/21 funderar Linus Holmgren över sin innebandyframtid.

Kontraktet går ut. Juriststudierna är avslutade.

– Det är inte klart åt något håll, men jag och sambon har pratat om att flytta. Att testa vingarna någon gång. Om det ges ett bra tillfälle kan det bli så. Jag trivs bra i Dalen och i stan så klart. Man vet vad man har och det är en trygghet. Men någon gång vill man testa något, säger Linus Holmgren.

Redan i fjol var det flera SSL-konkurrenter som hörde av sig till 23-åringen och försökte locka över honom. Då stannade han kvar i Dalen. Denna säsong har intresset varit fortsatt stort.

– Det är superkul och smickrande.

Falun ute efter Dalen-stjärnan

Enligt uppgifter till SportExpressen är mästarlaget Falun ett mycket hett alternativ för Linus Holmgren, som var ett namn i den senaste landslagstruppen.

Falun har tre starka centrar i Johan Samuelsson, Casper Backby och Emil Lundmark, men där den sistnämnde är lika bra som back.

Linus Holmgren bekräftar också intresset från Dalarna.

– Vi har pratat lite grann. Det är väldigt kul att de är intresserade. Jag kommer ta ett definitivt besked efter säsongen.

Är det i Dalen eller Falun du spelar nästa säsong?

– Jag pratar med någon klubb till, men det är inte så många som är med (i matchen).

Växjö ville ha dig, men fick ett nej. Varför då?

– Jag vet inte. Det är absolut en bra klubb och jag hade kunnat trivas där. Men om det blir flytt blir det ett annat alternativ.

Vad kan få dig att lämna Dalen?

– Att alltihop löser sig bra. Att det är en bra flytt karriärmässigt, att det är lönsamt på den biten. Jag har ställt in mig på att det är svårt att få juristjobb. Jag är inte superkräsen till en början. Jag hinner jobba med det sedan, säger Linus Holmgren som under sina tre år med Dalen i SSL snittat knappt en poäng per match.

– Jag är ingen poängspelare så, men någon gång hoppas jag på lite mer. Personligen är jag inte så nöjd poängmässigt med första halvan av denna säsong. Andra halvan har gått bättre, ur alla aspekter.

