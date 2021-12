Nya tränarna Kristofer Widlundh och Linus Jämtdal lyckades inte vända trenden.

I viktiga derbyt mot Uppsalarivalen Hagunda kom tionde raka förlusten i lördags.

Under onsdagskvällen möter Sirius regerande mästarlaget och guldfavoriten Falun på hemmaplan innan det blir lite julledigt.

Inför matchen har Sirius, enligt uppgifter till SportExpressen, gjort klart med en ny spelare.

Kim Uddvi klar för Sirius

Det handlar om 31-årige Kim Uddvi.

Backen har tolv raka säsonger i SSL bakom sig i Dalen, Pixbo och senast Höllviken. I fjol gjorde han 3+12 när skåningarna åkte ur SSL.

Den här säsongen har Kim Uddvi inte spelat alls. Nu väntas han komma in och stötta upp ett Siriusförsvar som läckt rejält under hösten – 8,27 insläppta mål per match.

Sirius sportchef Dimitar Kostov erkände häromveckan att han är ute och jagar nyförvärv.

– Vi vill ha in lite friskt blod, ny energi. Sedan om det är en back eller en forward är inte det viktigaste, sa han tidigare i december.

