Filip Eriksson var den mest eftertraktade spelaren på innebandyns silly season-marknad i våras.

Det blev en flytt från Sirius till Uppsala-rivalen Storvreta som fick massor av rubriker.

Man kan lätt tro att 19-åringen är stadens hetaste idrottsstjärna.

Men då glömmer man bort Sirius framfart i fotbollsallsvenskan och man glömmer bort vem som just köpte lägenhet i staden.

– ”Mondo” Duplantis är helt överlägsen här nu. Han är hemma lite grann och man har sett honom i IFU en del. Han är ju en världsstjärna om någon. Där ligger man inte högt i rang som innebandyspelare. Vissa känner igen en när när man går på stan. Men man behöver man inte oroa sig för att bli igenkänd, säger Filip Eriksson när han tar emot SportExpressens team i IFU Arena iförd svarta byxor och en svart hoodie.

– Men Uppsala är en jäkla bra stad att spela innebandy i. Två högstalag i herrserien, ett på damsidan och faciliteterna vi har i och med IFU. Fem hallar, löparbanar, gym, och naprapat-klinik vägg i vägg. Det är inte många klubbar i högsta ligan som har det så bra som vi har det.

Därför valde Filip Eriksson Storvreta

Det var också en av de anledningarna till att Filip Eriksson valde bort vårens locktoner från bland annat Falun och Pixbo.

– Det var en del klubbar som var sugna på att få min namnteckning. Det var mestadels kul, men lite tufft också. Det fanns många bra alternativ att välja mellan men jag känner att jag har valt rätt.

Varför?

– Storvreta har varit en världsledande klubb i många år, är det fortfarande och det känns som de kommer vara en världsledande klubb många år framöver också. De håller på med en generationsväxling som jag gärna vill vara en del av.

– Det blir en omställning. Nu måste man slåss om speltid. Men samtidigt tycker jag att jag har gjort sådana här resor tidigare. Nu är det dags att göra ny resa från etablerad SSL-spelare till en storstjärna i ett stort lag.

Filip Erikssons innebandykarriär rullade i gång som sexåring i Björklinge norr om Uppsala.

Pappa Stefan tog med sig sonen ner på en träning och det var kärlek vid första ögonkastet.

– Jag fastnade direkt och jag tror nästan pappa tyckte att det blev lite jobbigt för jag ville ner dit hela tiden och spela innebandy.

Filip Eriksson i Sirius-tröjan under fjolåret, där laget fick slita i SSL:s bottenträsk. Foto: PER WIKLUND / BILDBYRÅN

Pappa Stefan blev sedermera en av lagets tränare och fick följa sonens framfart på nära håll innan Filip Eriksson flyttade vidare till Sirius när han blev tonåring.

Det var mycket glädje tillsammans men också en del gånger när de inte kom helt överens. Men det var aldrig någonting långvarigt.

I dag är pappa Stefan en av Filip Erikssons tuffaste kritiker.

– Mina två äldre systrar och min mamma är alltid för snälla. Även om det har varit en värdelös match får man höra: ”Du var bäst”. Från pappa får man höra om man har varit dålig. ”Jaha, det här var inte bra. Vad höll du på med?” Men det är bra, jag har höga krav och han också.

Vem har betytt mest för din karriär?

– Det är pappa. Annars hade jag inte hållit på med innebandy på elitnivå så länge. All stöttning, all hjälp. Det är ovärderligt. All skjuts. Mat serverad på tallriken. Tvättning av matchkläder. Kollar alla matcher, åkt på alla landslagssamlingar. Det betyder jättemycket att han bryr sig så mycket om min innebandy. Det gäller mamma också. Hon har hjälpt och servat mig väldigt mycket.

Alltid varit en stjärna i innebandy

Filip Eriksson har alltid varit stjärnan i de lag han spelat i. Redan från tidig ålder.

Han fick därför börja spela med killar som var två år äldre än han själv.

– Jag har alltid mött de som är större och starkare. Det har fått mig att vilja utvecklas ännu mer, vilja ta i mer. Och att alltid vara stjärnan har betytt stort ansvar och press. Det är något som jag växer av. Det gör mig bättre.

En annan viktig och utmärkande egenskap är, enligt Filip Eriksson, den extrema vinnarskallen.

– Jag är aldrig nöjd, även om jag gjort något fantastiskt bra och varit överlägsen. Nästa dag börjar jag tänka på nästa match.

Nu kommer Filip Eriksson till ett lag där man skulle kunna arrangera SM i vinnarskallle varje år.

– Det är mer krig på träningarna i Storvreta. Kanske för att fler vägrar förlora jämfört med i Sirius. Jag vet att det är tjugo spelare här på träningarna som vägrar att förlora, och det syns.

Många blåmärken när man lämnar IFU Arena efter ett pass?

– Det kan man säga. Senast lämnade jag med något rejält blåmärke på benet. Ispåsar brukar få användas. Det är kul, det ska tillhöra spelet tycker jag.

Är ni ovänner efteråt ibland?

– Det är ganska ofta. Senast på träningen i tisdags där laget som förlorade drog från omklädningsrummet ganska direkt. Det var knappt några kvar. Så det är sura miner, men alla är vänner efteråt igen sen.

Filip Eriksson hade ännu inte fått upp sin bild vid sin plats i Storvretas omklädningsrum när SportExpressen hälsade på. Foto: Anders Borgström

När man pratar med Filip Eriksson är det lätt att glömma bort att han bara är 19 år gammal. Vältalig, eftertänksam och med ett stort innebandykunnande.

– Jag brukar få höra att jag är mogen. Det är nog för att jag alltid spelat med äldre. Jag kom upp i a-laget som 16-åring och har umgåtts med äldre människor. Jag har lärt mig från dem och har dem att tacka för mycket.

Golffantast: ”60 rundor i sommar”

Det är först när vi pratar om sommaren som det slår en att Filip Eriksson fortfarande är tonåring. Att han tog studenten från Celsiusskolan, där han gått med innebandyinriktning, på ett helt nytt sätt. Allting är den där coronapandemins fel.

– Det var inte optimalt så klart. Man har ändå gått i skolan så många år att man vill ha ett värdigt slut med allt vad det innebär med studentfester och åka flak. Så blev det inte. Men det blev ändå ganska bra även om vi inte fick göra allt vi ville, säger Filip Eriksson.

Därefter har det blivit golf, golf och någon runda golf till.

Totalt 50-60 rundor har han hunnit med under sommaren.

– Det är mycket idrott på fritiden, där golf är huvudfokuset. Jag har inte gjort så mycket annat än spelat golf och tränat i sommar.

Han har slagit drives sedan han var 14 år gammal. Han är lite för ung Tiger Woods. I stället är det Jordan Spieth som är den stora idolen.

Filip Erikssons handicap sänktes under sommaren ner till imponerande 1,5.

– Jag är väldigt nöjd med det. Jag kan inte tänka mig att så många i SSL har lägre. Vi har haft många duster med folk i laget under sommaren.

Flest har det blivit med Alexander Rudd.

– Vi har säkert gått 20 rundor och det står nog 10-10. Det är väldigt jämnt.

Annars får kompisarna och flickvännen Isabelle mycket av storstjärnans tid. I februari bär det dessutom av till egen lägenhet tillsammans med Isabelle.

Filip Eriksson har samlat på sig ännu mer vuxenpoäng den senaste tiden.

Sedan några veckor tillbaka har ett vikariat på en skola i Björklinge.

– Jag trivs jättebra. Det är kul att göra något vid sidan av innebandyn. Jag har tröttnat på att gå hemma. Det är många andra i laget som jobbar så var på tiden för mig också.

Storvreta-lönerna ryktas ju vara högst i SSL. Du kan inte leva på innebandyn nu?

– Rudd jobbar ju ingenting. Man behöver inte jobba, men man blir ju ingen miljonär och kan inte lägga undan så mycket. Det är skönt att jobba lite vid sidan, så man kan släppa innebandyn.

Det mesta i livet handlar annars om innebandy för Filip Eriksson.

Hela familjen är intresserad och det pratas mycket om och tittas mycket på plast. 19-åringen hymlar inte med att han brukar hålla koll på poängligan.

– Jag kollar den då och då. Det är kul att se hur man ligger till och hur andra ligger till.

”Vi har väl någon form av dreamteam”

66 poäng 2018/19 blev till 49 poäng i fjol.

I Storvreta blir han nu mer av en spelare i mängden och det personliga målet blir något annat än poäng.

– Det blir tuffare att ta en plats. Det finns många duktiga rightskyttar och det är inte säkert att man får speltid. Kommer man in i en formsvacka kan det hända att man hamnar på bänken. Det är samtidigt något som jag tog i beaktning när jag gick till Storvreta. Jag ville ha den här konkurrenssituationen för att verkligen få komma ner på träningen och ge hundra hela tiden för att ta sin plats i laget och på två femmor.

Det känns lite som att ni har ett dreamteam i år. Kommer ni kunna förlora?

– Det känns som vi kommer bli väldigt svåra att slå om vi får ihop laget och alla spelare och som du säger har vi väl någon form av dreamteam.

Storvreta och Filip Eriksson inleder SSL-säsongen med hemmamatch mot nykomlingen Team Thorengruppen klockan 13.00 på lördag.

Filip Eriksson siktar mot både SM-guld och landslaget

