IFK Norrköping har fått jobba ett tag för att få fullt betalt för Sead Haksabanovic, som lämnade för ryska Rubin Kazan 2021. Norrköping sålde mittfältaren för runt 60 miljoner kronor, men betalningen delades upp i och med Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande sanktionerna.

Efter den långa processen skriver nu Peking, i ett meddelande till sina medlemmar, att de fått det mesta av betalningen för Sead Haksabanovic.

”Detta glädjande besked blev möjligt efter långt och intensivt arbete, både inom föreningen samt genom vårt juridiska ombud MAQS. Det som kvarstår är en mindre soliditetsersättning från Rubin Kazan, vilket vi har stora förhoppningar om att kunna reglera inom kort”, skriver klubben.

För Pontus Almqvist, som lämnade för ryska Rostov 2020, återstår ännu en mindre summa.

”Vad gäller utestående betalningen från FC Rostov, avseende slutlikviden för försäljningen av Pontus Almqvist, kommer denna däremot inte att kunna regleras nu då den stoppats av vår bank med hänvisning till bankens allmänna villkor och det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det är således helt utanför IFK Norrköpings kontroll då beslutet helt och hållet är bankens, men vi fortsätter att bevaka ärendet för att göra vad vi kan för att säkra betalning så snart det bara är möjligt.”

Under vårens årsmöte bokfördes de ryska fordringarna, på totalt cirka 35 miljoner kronor, som osäkra, enligt NT. Resultatet för 2022 skrevs därför ner från plus 14,9 miljoner plus till 20,3 miljoner minus. Enligt tidningen är det belopp som klubben fått in, nära det belopp som står i årsredovisningen (35 miljoner kronor).

”Det är tungt att driva in pengar”

Michael Sturehed, klubbdirektör i IFK Norrköping, är tacksam för den hjälp som klubben fått under processen.

– Det är alltid tungt att driva in pengar. Framför allt i en situation som den är i Ryssland, säger Michael Sturehed och fortsätter:

– Vi måste ju följa de lagar och regler som gäller. Vi har haft ett bra ombud som har hjälpt oss. Sen har vi haft medarbetare som har hjälp oss för att det ska gå vägen. Det har tagit lång tid. Men tillslut gick det bra.

Enligt Sturehed hade man räknat med att inte få betalningen och därför kom det hela som en positiv överraskning.

– Vi visste om att pengarna eventuellt inte skulle komma. Men vi släppte ju inte skulden. Så när pengarna nu kommer blir det så klart jättepositivt för föreningen. Det stärker oss.