Wikegårds starka reaktion när Boork visar upp brevet

Säsongens sista avsnitt av C Mores serie ”Wikegård vs” bjuder på ett möte med en svensk legendar: Tränaren Leif Boork.

I programmet berättar Boork om de framgångsrika åren med Djurgården, varför han lämnade Tre Kronor och tar även upp den turbulenta tiden som förbundskapten för Damkronorna.

– Jag satte för höga mål direkt och började snacka om medaljer, det borde jag inte gjort utan det fanns andra saker att ta tag i. Skulle tagit ett litet steg tillbaka när jag ser tillbaka på det, säger Boork i ”Wikegård vs”.

Landslagsstjärnan Pernilla Winberg dyker upp i programmet och ger sin syn på tiden under Boorks ledarskap.

– Han är väldigt strikt och har sina ramar, när man har gjort jobbet får man sticka utanför, säger Winberg.

– Han sa att du är en bortskämd unge från Skåne. Jag har spelat med grabbarna hela mitt liv och kämpat, men jag kunde ta det.

Boork lämnade Damkronorna efter OS i Pyeongchang, bland annat efter att ha petat flera storspelare som vänt sig mot hans ledarstil.

– Jag hade nog gärna fortsatt om jag fått frågan. Men så blev det inte den här gången, säger Boork i ”Wikegård vs”.

Wikegård reagerar på Boorks brev

I programmet passar den tidigare tränaren även på att överraska Niklas Wikegård med ett brev – skrivet av programledaren själv.

– Här har jag nämligen ett beundrarbrev från 1986, från Niklas Wikegård i Gävle, säger Boork och plockar fram tre A4-sidor.

Boork läser några stycken högt ur brevet. Bland annat beklagar den då 23-årige Wikegård sig över Boorks beslut att lämna Tre Kronor efter VM-fiaskot i Prag 1985.

– Jag hade stor sorg i en hel vecka när du sa upp dig, jag och många har alltid noggrannhet samt att motivera spelarna till att prova nya saker. Hur du än gör i framtiden hoppas jag att du inte slutar med hockey, det vore mycket synd.

Wikegård reagerar starkt när han påminns om brevet.

– Jag blir nästan gråtfärdig faktiskt. Jag kommer ihåg det när jag ser det. Du gjorde ett starkt intryck, Leffe, säger 57-åringen i programmet.

– Shit alltså, det var nästan så att jag började gråta. Jag vet inte varför, det var bara så…

Hela avsnittet av ”Wikegård vs Leif Boork” sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.