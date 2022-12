Hennes fokus just nu är göra Frölunda till en maktfaktor i hockeyvärlden.

Alla framgångsrika idrottare har något gemensamt.

Förälskelsen.

Alla som nått högsta toppen älskar sin sport, de flesta från första stund.

Kim Martin Hasson är inget undantag.

Hennes storebror Kristoffer var hockeymålvakt i Hammarby.

– Sen tog min pappa en kurs och blev målvaktstränare och utbildade brorsan. Jag var i ishallarna hela tiden och tittade och följde det som hände. Sen ville jag också bli målvakt.

Hennes föräldrar var kanske inte så entusiastiska.

– Nej, de var skeptiska. Tänkte: ”inte en målvakt till”. Men då gick jag själv ner på Zinkensdamm och letade fram utrustning som jag kunde låna.

Vad sa mamma och pappa då?

– De såg snabbt att jag hade talang. Jag höll nollan hela första säsongen.

Det var ingen tvekan om att lillasyster var talangfull och hennes hockeyresa tog fart med Hammarbys pojklag, födda 1986. En av hennes lagkompisar var Anton Hedman, som senare spelade över tio år i SHL.

Kim spelade även fotboll och handboll och höll på med konståkning.

Vad tyckte grabbarna om att ha en tjej som målvakt?

– Jag minns det bara som positivt, det var inget snack inom laget om det. Jag blev benhandlad bra, men det var tufft. Som när vi körde intervaller, killarna var snabbare än mig, så jag fick fick aldrig vila. Och de sa åt mig: ”du vill bli behandlad som en kille, så det är bara att springa”. Och jag sprang. Och sprang. De var hårda mot mig, men det var väldigt fair.

Sen var hon en bra målvakt och hennes pojklag vann många matcher.

Vad var det du föll för med sporten?

– Jag älskade hockey från första början. Det händer saker hela tiden. Farten. Sen gillar jag känslan att vara målvakt - då du kan rädda hela laget. Sen kan det gå snabbt åt andra hållet också. Men jag gillade verkligen att ha den positionen.

Under en tid spelade hon samtidigt för såväl Hammarbys pojklag som AIK:s damlag. En unik kombination.

2002 åkte hon till OS i Salt Lake City som 15-åring. Hon gick i nionde klass på Åsöskolan på Södermalm och fick ta ledigt för att åka till USA.

Sverige skulle strax få en ny hockeyidol.

När Kim landade i USA hade hon redan skaffat sig fina meriter. Hon gjorde landslagdebut redan som 14-åring och VM-debut året därpå (2001).

– I mitt första VM mötte vi Kazakstan i en väldigt viktig match, då vi riskerade att åka ner i B-gruppen. Jag fick hoppa in då ordinarie målvakten var magsjuk och jag gjorde en jättematch och höll nollan, trots att det var en sjuk press på oss att vinna den matchen.

Somliga idrottare krymper i de största ögonblicken – Kim Martin Hasson tillhör dem som är som bäst när det gäller som mest.

– Att vinna en så stor och viktig match som den där VM-matchen mot Kazakstan. Den känslan! Det var otroligt skönt och viktigt för mig.

I OS i Salt Lake City var Damkronorna underdogs.

– Jag fattade inte riktigt hur stort det var med ett OS.

Du var ju väldigt ung. Hur tog lagkompisarna hand om dig?

– Jag blev väldigt väl omhändertagen. Jag umgicks mycket med de äldre spelarna och växte upp snabbt. Från början var det väl tänkt att jag mest skulle se och lära. Men jag fick stå semifinalen mot USA och bronsmatchen mot Finland.

En ledare var lite orolig för henne skull och före semifinalen fick Kim frågan:

– Har du tänkt på vad det skulle betyda för dig om du misslyckas? Hur det skulle påverka dig?

Kim Martin Hasson var inte typen som tänkte såna tankar.

– Vad händer om jag lyckas, sa 15-åringen och log.

Sen fick hon chansen – och lyckades alldeles utmärkt.

USA vann förvisso semifinalen, men Sverige vann bronsmatchen med 2–1.

Du tänkte inte alls att flera hundra tusen svenskar såg dig på tv och att det var ett OS?

– Nej, det tänkte jag inte alls på. Jag hade en go känsla. Vi hade en go känsla i laget. Vi trodde på varandra, vi stöttade varandra. Jag gick in till båda matcherna med en bra magkänsla.

Känslan att få ett OS-brons runt halsen några veckor före din 16-årsdag?

– Det var fantastiskt. Vi kom hem och fick så fina hyllningar. Telefonen slutade aldrig ringa där hemma. Mamma blev som min sekreterare, haha. Sen var det bara tillbaka till skolan.

Vad sa klasskompisarna?

– De tyckte att det var coolt att jag kom hem med en OS-medalj och jag blev firad i aulan. Ett brons var så stort för oss, det var som ett guld för Sverige. Vi som kallats blåbär när vi åkte dit hade plötsligt gjort något jättestort.

***

I samma olympiska spel 2002 upplevde Tommy Salo och de andra i Tre Kronor det totalt raka motsatta.

Vitryssland skrällde och slog ut Sverige i kvartfinalen och Salo utmålades av många som den store syndabocken.

Att han vunnit såväl OS-guld som VM-guld tidigare var plötsligt bortglömt och han har själv berättat hur dåligt han mått av allt tjat om den där matchen genom åren.

Kim satt på läktaren i Salt Lake City och såg den matchen.

– Som många andra var jag i mest i chock efteråt. Hela laget gjorde en dålig match, det funkade bara inte den gången. Ibland blir det bara så. Men som den där matchen har levt vidare, säger Kim och låter irriterad.

Kim är tydlig med att hon också blev besviken över hur Tommy Salo glömdes bort vid Hockeygalan.

– Jag tycker det är jättehemskt hur mycket skit han fått för den där matchen. Folk pratar om det fortfarande. Alla gör misstag. Vi borde prata mer om allt det fantastiska Tommy Salo gjort för svensk hockey genom åren, säger hon.

***

Det finns få idrottare modigare än hockeymålvakter.

Bara att stå där och frivilligt stoppa stenhårda puckar – samtidigt som man har den mest utsatta positionen.

Du är inte rädd av dig?

– Nej, det har jag aldrig varit. Jag har alltid gillat utmaningar. Jag har aldrig varit rädd för att misslyckas. Jag har alltid tänkt att jag ska lyckas.

I unga år fick hon också stå ut med tjatiga frågor i stil med: ”jaha - spelar du hockey?” - som om det inte var något som tjejer skulle hålla på med.

– Förr fick man ofta den frågan och det var tröttsamt. Jag har aldrig förstått att det skulle vara något konstigt med att jag spelar hockey. För mig har det alltid varit självklart att hålla på med sporten jag älskar. Nu för tiden tycker ingen det är konstigt med tjejer som spelar hockey.

Hennes generation är pionjärer som banade väg för dagens spelare. Kim tackar sina föräldrar som ställde upp med ekonomisk stöttning till sin dotter under flera år, för att hon skulle ha möjlighet att satsa på sin sport.

– Jag levde på mamma och pappa i flera år och bodde hemma tills jag flyttade till Malmö. Jag har mina föräldrar att tacka för att jag kunde satsa på hockeyn.

Efter ett år i Skåne flyttade hon 2006 till USA där hon pluggade på universitet och spelade hockey i fyra år.

Enda året hon verkligen varit hockeyproffs var 2011/12, då hon spelade för Tornado Dmitrov i Ryssland.

Det var ett äventyr på många sätt.

***

Kim Martin Hasson träffade sin blivande make under sin tid i USA och han var med henne till Ryssland.

Och nu snackar vi kontraster!

Från blomstrande universitetsstaden Duluth i Minnesota – till järnvägsknuten Dmitrov, en liten stad sju mil norr om Moskva.

– Det var väldigt speciellt att bo i Ryssland. Det var ett bra år hockeymässigt, men en helt ny värld på många sätt, säger Kim och skrattar.

I stället för bananer i paus fick spelarna te eller varm choklad.

Sedan ville ryssarna ofta dricka vodkashots.

– En gång när jag gjort illa mig ville de ge mig en spruta som jag inte har en aning om vad den innehöll. Jag vägrade. Vi tvingades dricka vodkashots med klubbdirektören. Det var mycket alkohol och ansågs oförskämt att tacka nej. Någon gång drack jag, andra gånger låtsades jag bara göra det och hällde ut i smyg.

Men hur ofta ville ryssarna skåla i vodka?

– Det var hela tiden då vi vunnit. Med klubbdirektören, eller med sponsorer - men jag ska också säg att de vanliga ryssarna jag lärde känna var väldigt snälla och trevliga.

Våren 2006 skulle Kim Martin Hasson ha spelat en match för Malmös herrlag i hockeyallsvenskan, mot Bofors.

Hon hade spelat med klubbens manliga juniorlag och varit med på flera träningar med A-laget och coachen Lars ”Osten” Bergström var övertygad om att hon skulle lyckas bra.

I sista stund stoppades hon av sitt amerikanska universitet, dit hon var på väg, för i USA är reglerna glasklara: ingen student får ha medverkat i någon form av proffsliga.

– Det där retar mig fortfarande, det hade varit pricken över i:et i min karriär. Det hade varit så jäkla coolt att få spela den matchen. Spelarna i Malmös lag erbjöd sig till och med att spela matchen gratis, helt enkelt få mindre i lön den månaden, för att jag skulle få vara med. Men det gick inte. Det var en proffsliga. Det var stopp för mig.

Det var förstås snopet för henne. Annars har hon mycket att vara glad och stolt över: nio VM med två brons. Fyra OS med brons och silver. Tre SM-guld.

– Fyra år efter Salt Lake City fick vi en ännu häftigare upplevelse. Vi hade tränat stenhårt inför OS i Turin. Var på läger i Landskrona på somrarna, bodde på militärförläggning och tränade dygnet runt. Förbundskapten Peter Elander gjorde det bra. Vi fick en väldigt bra sammanhållning och gav verkligen allt för varandra, säger Kim.

Damkronorna slog USA i semifinalen – och det slutade med silver efter finalförlust mot Kanada (1–4).

Semifinalen är klassisk – då Kim Martin Hasson var en av de stora matchvinnarna vid den dramatiska straffläggningen.

– Vi hade en bra feeling i gruppen inför semifinalen. Vi hade lite tur mot USA och allt gick vår väg. Det var en sjukt spännande match. Jag kände själv att jag var stekhet och det där var nog min bästa landskamp.

***

Annars är Damkronornas matcher mot USA och Kanada som Tre Kronor mot Sovjetunionen förr i tiden.

Lagen från Nordamerika har i många år varit på en helt annan nivå jämfört med Sverige.

– Jag tyckte alltid det var kul att få möta Kanada och USA. Att få mäta sig mot de bästa i världen. Jag minns en seger mot Kanada i en turnering i Finland. Vi vann en träningsmatch mot dem en gång också. Men det är tufft nu och vi kan bara ha tålamod och göra det bästa vi kan för att utveckla hockeyn, säger Kim.

Hon pratar med värme i rösten om alla sina gamla lag. AIK och Linköping och de olika upplagorna av landslaget.

– För mig var AIK, när jag kom dit, en bra träningsmiljö och utvecklingsmiljö. Det var en väldigt kul där.

– I Linköping var vi underdogs när vi vann första guldet i final mot Modo. I sista finalen fyllde vi hela Stångebrohallen. Jag har många fina minnen från tiden i LHC.

Men alla karriärer har ett slut.

Även om det ibland gör ont.

***

2014 drog Kim av en hälsena, hon var skadad mycket de sista åren, men avslutade i stor stil med att vinna SM-guld våren 2015.

– Jag kände mig redo att sluta, även om det var sorgligt, man vill verkligen bestämma själv när det är dags. Sen fick jag jobb direkt efter hockeyn. Så det blev en enkel övergång för mig.

Hon trodde länge att hon skulle bli kvar i Linköping.

Då ringde Frölunda.

***

Satsningen på damhockey i Göteborg var oemotståndlig för Kim Martin Hasson.

– Jag hade varit i LHC i tio år och kände att jag inte hade så mycket mer att ge. Det känns också väldigt spännande att vara med och bygga upp något nytt i Frölunda och hela familjen trivs bra i Göteborg.

Frölunda har samma faciliteter och förutsättningar runt lagen för såväl herrar som damer.

– Killarna har förstås helt andra löner, men vi blir väldigt väl omhändertagna av klubben, som gett oss väldigt bra förutsättningar för att lyckas.

Frölundas damlag är i division ett just nu, men allt talar för avancemang och spel i SDHL nästa säsong.

– Vi har haft bra med publik och intresset kommer förstås gå upp den dagen vi är i SDHL. Intresset finns i Göteborg. Det känns väldigt kul.

Kim Martin Hasson är sportchef och hennes före detta landslagskompis Erika Holst är coach.

– Det är ett tufft jobb, men som jag sagt, vi försöker hela tiden göra det som är bäst för laget.

Hon har inspirerats av flera ledare hon själv haft genom åren.

När hon var ung spelare fick hon sparken av Leif Boork, som inte ville ha tjejer i killarnas juniorlag i Hammarby.

Senare var han hennes förbundskapten och det stormade en hel del kring Boork.

Hur var din relation med honom?

– Ja, han sparkade ju mig från Hammarby, haha. Så det kändes lite konstigt när han blev förbundskapten. Men nu har vi kommit över allting och det är inga hard feelings mellan oss, jag fick en kram av honom vid Hockeygalan senast.

På Hockeygalan var Kim också en av alla dem som hyllade Börje Salming och hon kunde inte hålla tillbaka tårarna när Börje hyllades med stående ovationer.

– Salming förtjänade alla hyllningar och han var också väldigt viktigt för damhockeyns utveckling i Sverige. Han var med och såg till att vi kunde åka till OS i Salt Lake City, då han donerade pengar till oss. Börje Salming stöttade damhockeyn redan då och ville att vi skulle nå framgångar.

Sedan fick Kim själv välförtjänta hyllningar på galan då hon utsågs till tidernas bästa spelare inom svensk damhockey.

– Innan galan visste jag inte ens att det priset skulle delas ut. Det blev som en chock för mig. Jag hade svårt att prata i början. Det var så känslosamt. Det kom tårar då också.

***

Efter spelarkarriären har Kim Martin också gjort succé som tv-expert. Senast under OS i Peking - i studion tillsammans med bland andra Peter Forsberg och Henrik Lundqvist.

– Jag utgår från mig själv och min erfarenhet och försöker vara glad och positiv. Det har varit kul att jobba med Foppa och Henke. Som båda är väldigt ödmjuka. Det är ingen ”one man show” när vi gör tv ihop. Alla bjuder på sig själva och är en del av laget.

Till sist måste vi nämna en annan kamp som Kim Martin Hasson har vunnit.

Som hon inte backat att prata om och som kan inspirera andra.

– Jag hade mina problem med ätstörningar, det började under min tid i USA och efter OS i Vancouver tog jag hjälp. Det var några tuffa år, men nu mår jag bra.

Vad triggade det hos dig, tror du?

– Jag gick upp lite i vikt första året på college. Sen ville jag gå ner de kilon jag gått upp och det blev en ond cirkel som det var svårt att komma ur. Men till slut fick jag hjälp.

Hockeyn har haft sina fall, såväl bland killar som tjejer.

– Det är lätt att hamna i en ond cirkel och så viktigt att detta uppmärksammas.

Hur klarade du ett OS trots dina problem?

– Jag var inte 100 procent. Det gick inte bra. Jag mådde inte bra. Jag som alltid brukar vara en glädjespridare var plötsligt tyst i omklädningsrummet.

Hon som normalt vägde 72 kilo var plötsligt nere under 60 kilo – innan hon fick hjälpen hon behövde.

– Det är väldigt viktigit att man ser alla människor och hjälper dem som behöver hjälp. Att vi ledare är uppmärksamma på hur människor förändras både i personlighet och kroppsmässigt.