När du ser Börje Salming är det rätt svårt att förstå att karln nu fyller 70 år.

Där står han som om tiden inte rört sig mer än några minuter framåt trots att det gått ett halvt sekel sedan han slog igenom i hockeyrinken.

Han bär ett par svarta gympaskor med märket ”Salming”.

Under hans trendiga kläder bär han på en kropp som lätt skulle platsa i vilken het Hollywoodfilm som helst.

Och bra flås har han också.

– Jag går här flera gånger i veckan, säger Börje Salming och tittar ner på vattnet.

Vi står på en gata i Nacka Strand i sydöstra delarna av Stockholm.

Det är fasligt många trappsteg som ska ta oss ner till restaurangen som ligger några 100 meter bort vid vattnet.

Det kommer båtar i strid ström som lägger till intill kajen.

– Jag åker ofta båt när jag ska in till stan. Det är smidigare än att ta bilen. Det tar en dryg kvart. Jag åker på samma biljett som busskortet, säger Börje Salming och börjar gå ner för trappen.

Vi återkommer till trappan med stort T lite senare.

Börje Salming har fyra barn från två tidigare äktenskap.

Anders är 46 och Teresa 44 som han fick med sin första fru Margitta som han träffade under sin tid i Gävle.

De bor i Vaxholm där Börje själv bodde granne med alpine kungen Ingemar Stenmark när han flyttade hem från NHL-äventyret.

Anders och Teresa föddes i Toronto.

Med Katarina har Börje barnen Rasmus, 25, och Bianca, 22.

– Båda bor inne i stan, säger Börje. Jag har fyra barn och lika många barnbarn.

Hockeylegendaren går snabbt i trappan. SportExpressens team har svårt att hänga med.

När vi äntligen tagit det sista trappsteget och sätter oss i solen är det förstås oundvikligt att ta fram en gammal sportklyscha.

Men frågan måste på något sätt ändå ställas.

Hur känns det egentligen att fylla 70?

Börje Salming skrattar.

– Jag har nog svårt att ta in den där siffran. När jag fyllde 50 tyckte jag det var okej, när jag blev 60 så tänkte jag att snart jag är pensionär. Och nu blir jag 70. Det känns lite läskigt, men så farligt är det inte.

Hur mår du?

– Bra, jag har lite problem med mina axlar, men det blir bättre när jag tränar.

Du ser ut att vara i samma form som när du täckte skott och stoppade motståndare i NHL?

– Jag är inte lika stark längre, men jag försöker hålla mig i trim med träningar tre gånger i veckan. Det blir både gym och en del kondition.

Han bor tillsammans med sin fru Pia, 53, i Nacka Strand strax utanför Stockholm.

– Vi träffades på en båt över Ålandshav 2005. Tomas Brolins krog Undici firade fem år och han hade bjudit in lite sportkändisar, säger Börje Salming.

Och där fanns Pia Lindahl.

I juni 2016 gifte de sig vid Krusenberg Herrgård i Uppsala inför 75 gäster bestående av de närmaste vännerna och släkten.

– Vi träffades i en av båtens barer. Klockan var rätt mycket, säkert över halv två på natten. Pia kom fram till mig och frågade om hon fick bjuda på en öl.

Det var kärlek vid första ögonkastet.

– Vi dansade hela den natten, säger Börje Salming.

Vad betyder Pia för dig?

– Mycket, vi har det bra ihop. Hon arbetade som frisör tidigare innan hon bestämde sig för att bli polis. Hon blev klar förra sommaren. Jag brukar säga att min fru ska ut i krig när hon åker och arbetar.

Om en av svensk ishockeys allra största spelare fyller 70 år ska han förstås grattas med något som har kantat hans fantastiska karriär. Den som tog fart som 19-åring i Brynäs och som slutade som 42-åring med AIK.

SportExpressen uppvaktar Börje Salming med blommor, bilder från hans karriär – och med en löpsedel med bilder på honom från Brynäs, Tre Kronor och Toronto.

– Tack, så fint, säger Börje Salming.

Han tittar på löpsedeln där det står ”Grattis Börje, 70”.

– Jag har som sagt lite svårt att ta in min ålder, men det är ju mest en siffra.

Bilderna är minnen från allt mellan när han var tio år och fick sina första nya benskydd i Kiruna, till inbjudningsbrevet från Vita huset från den dåvarande amerikanska presidenten Ronald Reagan.

– Den här minns jag så väl, säger Börje Salming när han ser en Brynäsbild från början av 1970-talet.

Han blir tårögd och får svårt att prata.

Hans ord stockar sig när han ser bilden på sig själv och sin gamle kompis William ”Wille” Löfqvist, målvakten som spelade i Brynäs mellan 1968 och 1983.

”Wille” Löfqvist kunde inte rädda sig från sin bröstcancer. Efter tre års kamp somnade han in hösten 2016.

– Jag har fortfarande svårt att prata om ”Wille”. Det är inte roligt när kompisar dör, säger Börje Salming.

Han värvades från Kiruna AIF till Brynäs och Gävle 1970.

Börje Salming vågade knappt andas och titta på på storheterna som satt där i omklädningsrummet.

”Wille” Löfqvist, Tord Lundström, brorsan Stig Salming, Lars-Göran Nilsson, Stefan ”Lill-Prosten” Karlsson, Inge Hammarström, Håkan Wickberg, Lennart ”Tigern” Johansson.

Det fanns en tid när Brynäs var oslagbart.

Mellan 1966 och 1977 blev klubben mästare åtta gånger och vann två silver.

I dag är många av Brynäs största profiler borta.

Håkan Wickberg och Lennart ”Tigern” Johansson dog för över tio år sedan.

– Det är för sorgligt, säger Börje Salming.

I november i fjol gick Stefan ”Lill-Prosten” Karlsson bort, 74 år gammal.

– Vi var många gamla Brynäsare som samlades i skogen där ”Lill-Prosten” dog. Det var en fin stund, säger Börje Salming.

Hur var det att flytta från Kiruna till Gävle?

– Det var stort, jag tyckte att staden var så stor och att det fanns så många snygga tjejer. Och ishockeyn var så fantastisk.

Din förra lagkamrat Tord Lundström berättade för mig att du var så nervös när du skulle provspela för Brynäs att du satte på dig byxornas hängslen utanpå matchtröjan. Minns du det?

– Ja, det var så stort. Jag var bara 18 år och nervös. Vi skulle möta Tre Kronor i en vänskapsmatch. Tord var rutinerad. Han gick bakom mig och skrek på väg ut till isen att jag skulle gå tillbaka till omklädningsrummet och fixa min utrustning.

Det måste ha gått rätt bra för dig mot Tre Kronor, för Brynäs ville skriva kontrakt direkt?

– Ja, så var det. Det gick väldigt snabbt allt. Det bara hände.

I Brynäs återförenades Börje Salming med sin fyra år äldre bror Stig, två år tidigare hade värvats de drygt 100 milen söderut.

Stig Salming var back. Och stenhård.

Han kallades mest för ”Stygge Stigge” och skrämde slag på sina motståndare med sitt fysiska spel. Vissa gånger räckte det med att ”Stigge” åkte fram till en motståndare och tittade på honom. Då backade alla, även tuffa kanadensare.

Lillebror Börje ville inte vara sämre. Han lärde sig tidigt hur en back skulle uppträda framför sin målvakt.

– Det var stort att få spela bredvid brorsan i Brynäs, säger Börje Salming. Jag har alltid sett upp till honom.

För 50 år sedan hade svenska mästarna i ishockey civila arbeten. De var allt från kontorister till elektriker.

Stig Salming jobbade med många andra brynäsare på en fläktfabrik.

Börje Salming, som i Kiruna jobbade som svetsare, gjorde värnplikten på I14 i Gävle.

Hur mycket var ditt första kontrakt med Brynäs värt?

– Jag hade 1 000 kronor i månaden och en lägenhet som jag fick ärva efter ”Lill-Prosten”. De första tre månaderna bodde jag hos brorsan.

Börje Salming gick från fjunig tonåring till stor idol och en ledande stjärna i Brynäs. När han var 21 år blev han vald till lagets bästa spelare i 17 av 24 matcher.

Salming var på väg att fylla 22 år när han åkte rätt igenom Finlands lag i VM i Moskva 1973.

Det var ett internationellt genombrott – och samtidigt ett klassiskt mål.

1973 var ett år att minnas.

I juli föddes den blivande hockeystjärnan Peter Forsberg i Örnsköldsvik.

I augusti tog den k-pistbeväpnade Jan-Erik Olsson fyra personer ur personalen på Kreditbanken på Norrmalmstorg i Stockholm som gisslan.

I september dog kungen Gustav VI Adolf och efterträddes av sin sonson Carl XVI Gustaf.

I oktober debuterade Börje Salming, tillsammans med Inge Hammarström, för Toronto Maple Leafs i NHL.

På andra sidan Atlanten hade spelare Juha Widing, Ulf Sterner och Thommie Bergman provat på att mäta sina krafter med stjärnorna i världens hårdaste liga.

Det skulle ta 17 år innan Börje Salming kom hem till Sverige igen.

Den kalla karga staden Kiruna har genom åren stampat upp stjärna efter stjärna ur den stelfrusna marken.

Bröderna Salming, Tord Lundström, Peter ”Pekka” Lindmark, Göte Välitalo, Eilert ”Garvis” Määttä, Lennart ”Klimpen” Häggroth. Listan kan göras betydligt längre.

Ishockeyn i den lappländska staden betyder allt efter gruvan. Det har brutits järnmalm sedan början av 1900-talet.

Börje Salming förlorade sin pappa när han arbetade i gruvan. En måndag i november 1956 gick Erland Salming till jobbet.

Han kom aldrig hem igen.

Han fastnade i ett transportband, drogs med och krossade tinningen.

Börje Salming var fem år när han förlorade sin pappa. Brorsan Stig var nio.

Karin Salming blev ensamstående, familjen hade det tufft ekonomiskt.

– Mamma jobbade mycket, hon slet och gjorde allt för mig och Stig, men vi fick lära oss att klara oss själva, säger Börje Salming.

Hur var det att växa upp utan pappa?

– Jag fick bita ihop, blev nog hårdare. Jag hade inga föräldrar som tittade på träningar och matcher. Mamma hade inte tid, hon jobbade för att vi skulle klara oss. Jag visade sällan att jag blev ledsen, då gick jag iväg och gömde mig.

Karin Salming är 93 år och bor kvar i Kiruna.

– Nu när hon fått sina två vaccinsprutor ska jag åka dit. Mamma betyder så mycket för mig. Vi pratar varje dag i telefon.

Utan pappa Erland blev storebror Stig som en extrapappa för Börje. Han försvarade alltid sin lillebror. Både på och utanför isen.

– Men vi slogs också. Och när ”Stigge” blev förbannad då var det bara att springa iväg snabbt därifrån, säger Börje Salming.

En av många svåra skador. Börje Salming bärs ut på bår 1978. Backen fick en klubba i sitt ena öga under kvartsfinalen i Stanley Cup mot New York Islanders.

1973 kom hockeybacken till NHL.

Det var under ett skede då ligan var som sämst. Det var tufft, det fanns gott om slagskämpar som ville visa sin makt ute på isen. Spelet kom under många kvällar i andra hand.

Var du rädd när du spelade?

– Nej, det var bara att gå och göra sitt jobb, säger Börje Salming.

Han berättar en historia om när Philadelphia Flyers storstjärna Bobby Clarke kom fram och ursäktade sig efter en i raden av brutala matcher.

– Bobby bad mig om ursäkt. Han sa att spelarna inte ville märka mig men det var ett rent beställningsjobb av deras coach. Jag skulle slås ner till alla pris, säger Börje Salming.

NHL-debuten blev en succé.

Hyllningarna ville aldrig ta slut. Dagen efter skrev tidningarnas krönikörer om den svenske backens offervilja.

Toronto ledde med 7-4 när Salming tio sekunder före slutet slängde sig för att täcka ett skott.

En ikon var född.

– Jag tänkte aldrig efter utan körde bara på av det som jag hade lärt mig i Kiruna och i Brynäs. Det var tufft att komma till NHL med alla galningar, men jag fick träna på att slåss och försvara mig.

Inge Hammarström klarade sig inte lika bra i den nya miljön.

– Han är den bäste svensk jag spelat med. Spelet förändrades under 1980-talet och hade passat Inge bättre. Men han kom aldrig till sin rätt under sin tid i NHL när spelet var så brutalt, säger Börje Salming.

1976 när Sverige spelade Canada Cup fick Börje Salming en stående ovation i flera minuter av Torontopubliken i Maple Leaf Garden.

– Jag åkte omkring på isen och tyckte det var pinsamt. Jag hyllades mer än de kanadensiska stjärnorna.

Den sex år äldre ytterforwarden Tord Lundström spelade i samma femma som Salming under Canada Cup.

– Jag förstod inte hur stor Börje var i Toronto. Det var det ingen svensk som gjorde. Fansens hyllning till honom under turneringen är det mäktigaste och bästa jag har upplevt under min karriär, berättar Tord Lundström, som i dag är 76 år.

Men du har ju ändå vunnit nio SM-guld med Brynäs?

– Ja, men den stående ovationen till Börje är större än något annat. Jag kunde knappt åka skridskor efteråt. Det tog flera byten innan jag kom i gång med kroppen.

Börje Salming tjänade 1 000 kronor i månaden i Brynäs.

Hans första NHL-kontrakt med Toronto var värt 85 000 dollar för ett år.

– Dollarn stod i nästan tio kronor då. Det var mycket pengar på den tiden.

Säsongen efter skrev den svenske stjärnan på ett nytt kontrakt med Toronto.

– Jag dubblade lönen och tjänade 1,5 miljoner det året.

Du spelade 17 år i NHL – tjänade stora pengar och har under 50 år varit en firad hjälte. Hur har kändislivet påverkat dig?

– Inte ett dugg skulle jag vilja säga. Visst, jag var rätt duktig på att spela ishockey och i dag kan jag med stolthet titta tillbaka på min karriär. Men att det gick bra när jag spelade var inget jag tänkte på då.

– Jag är inte bättre som människa än någon annan för att jag har spelat ishockey på elitnivå.

Att Börje Salming inte gör skillnad på människor blev väldigt tydligt 1982 när han nobbade den amerikanske presidenten Ronald Reagan som bjudit in till lunch i Vita huset i Washington.

– Jag åkte skidor i stället, säger Salming.



Han har aldrig gjort skillnad på folk oavsett om man är arbetare, kung eller president.

Börje Salming var en av de tuffaste spelarna i hela ligan. Han var inte en slagskämpe, men Salming kunde ta emot vilka slag som helst. Och framför allt var han inte rädd för att kasta sig framför skott.

1996 blev han första svensk och blott den tredje europén att bli invald i Hockey Hall of Fame.

I dag står han staty i Toronto tillsammans med elva andra legendarer utanför NHL-lagets hemmaarena Scotiabank Arena.

– Tänk att jag skulle hamna som staty i Toronto. Det känns på något sätt overkligt. Nu när jag ser tillbaka på min karriär kan jag känna en viss stolthet. Så tänkte jag aldrig när jag spelade.

Börje Salming avslutade sin karriär med tre säsonger med AIK i SHL.

– Det var Anders Hedberg som tjatade på mig varje dag att jag skulle komma. Det var kul och fint att även få spela Canada Cup igen 1991 och även OS i Albertville året efter.

Den 25 oktober 1990 gjorde Börje Salming comeback i Gavlerinken i Gävle när AIK mötte Brynäs.

Minns du den matchen?

– Ja, det blev 2–2 och det blev ett rejält slagsmål efter slutsignalen. Det började med att Peter Gradin började bråka med Brynäsmålvakten Michael Sundlöv.

Jag jobbade på Gefle Dagblad och var där och skrev matchen. Jag intervjuade dig efteråt. Minns du vem du slogs mot?

– Ja, Anders Huss. Han hoppade på mig bakifrån och skrek ”ger du dig, ger du dig”. Det kommer jag aldrig att glömma.

Efter hockeykarriären blev Börje Salming affärsman.

Under många år drev han ett imperium av framgångsrika företag som bar hans namn.

Det var allt från underkläder, sportutrustning, konstisar till vin.

Men nu är det mesta sålt.

Han äger fortfarande en del av sitt gamla imperium, men har dragit sig tillbaka de senaste åren.

– Jag är mest med under olika invigningar. Jag lever ju ett pensionsärsliv numera.

Nu fyller Börje Salming 70 år. Och den legendariske hockeybacken, som täckt fler skott och har mer stygn på kroppen än de flesta, är fortfarande lika populär.

Han får beundrarbrev hem i brevlådan varje dag.

– Det här är från en tysk kille som ville ha min autograf, säger Börje Salming när han efter vår intervju lägger på brevet på en postlåda strax utanför sitt hus i Nacka.

Vilka skriver till dig?

– Det är fans från nästan hela världen, men många kommer förstås från USA och Kanada.

Skriver du svar till alla?

– Ja, det har jag alltid gjort. När jag var tio år fick jag en autograf och dåtidens skidkung Sixten Jernberg. Det var enormt stort att han stannade upp och skrev till mig. Jag tänkte redan då att skulle jag bli känd någon gång så skulle jag vara lika snäll och tillmötesgående som Sixten Jernberg.

Så var det den här trappan i Nacka Strand.

SportExpressen hade svårt att hänga med den spänstige och vältränade 70-åringen nedför. Och det blev inte enklare när vår intervju var slut och vi skulle ta oss tillbaka samma väg.

Uppför.

Den älskade hockeyikonen pratade obehindrat den långa vägen uppför och han höll ett sådant högt tempo att vi hade svårt att hänga med.

Har du räknat alla trappsteg, Börje?

– Ja, jag gjorde det i början när jag flyttade hit. Det är en bit över 100 steg, det är inte så farligt och perfekt motion.

Hur kommer du att fira 70-årsdagen?

– Jag åker bort, det blir med min närmaste familj. Det kommer att bli trevligt.

– När jag var liten knatte såg jag Börje spela från ståplatsläktaren i Gavlerinken när han spelade med Brynäs. Han var så bra och min stora idol. Det var enormt stort för mig att få möta honom när jag blev proffs i NHL och New Jersey Devils. Börje tränade oss juniorer innan han blev proffs i Toronto. Senare under karriären fick jag även äran att spela VM med honom. Jag gillar Börje, han är en mycket trevlig person. För mig är han – och kommer alltid att vara ”The King”. Så enkelt är det.

– Börje var en legendar redan 1983 när jag mötte honom med Calgary Flames i NHL. Tyvärr höll inte Torontos lag samma höga klass som Börje gjorde. Toronto var ett av ligans sämsta lag under mina första år i NHL. Börje vann allas respekt med sitt totalt uppoffrande spel. Han täckte skott med hela kroppen och manade på sina lagkamrater så bra han bara kunde. Han gjorde egentligen allt för Toronto, vilken stor ledare. 1992 fick jag chansen att spela med honom under OS-turneringen i Albertville. Han var jättetrevlig och ödmjuk. Är det någon jag unnat ett OS-guld eller att bli mästare i Stanley Cup så är det Börje Salming.

Salming kallades bara för "The King" i Toronto

Namn: Börje Salming.

Smeknamn: The King. ”Det var grabbarna borta i Toronto som började kalla mig för The King. Jag sa att vi hade en kung hemma som hette Carl XVI Gustaf, men det var det ingen som trodde på. De sa bara Börje, det är du som är kungen.

Född: 17 april 1951 i Kiruna.

Bor: Nacka Strand strax utanför Stockholm.

Familj: Gift med Pia. Har barnen Anders, Teresa, Rasmus och Bianca från två andra förhållanden. Fyra barnbarn.

Yrke: Pensionerat hockeyproffs.

Hockeykarriären: 1967–1970: Kiruna AIF.

1970–1973: Brynäs IF.

1973–1989: Toronto Maple Leafs.

1989–1990: Detroit Red Winges.

1990–1993: AIK.

Karriären i siffror: 5 mål på 37 matcher för Kiruna.

8 mål och 17 assist på 81 matcher för Brynäs.

148 mål och 620 assist på 1 099 matcher för Toronto.

2 mål och 17 assist på 49 matcher för Detroit.

11 mål och 22 assist på 80 matcher för AIK.

Främsta meriter: 17 säsonger i NHL. Två SM-guld med Brynäs.

Uttagen i världslaget i VM 1973. Uttagen två gånger i NHL:s första all star team. Uttagen fem gånger i NHL:s andra all star team. Uttagen i Canada Cups all star team. Invald i såväl NHL:s Hall of Fame som svensk hockeys Hall of Fame.

