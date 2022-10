Färjestad åkte till Växjö med fem spelare – exempelvis Theodor Lennström, Daniel Viksten och Linus Johansson – på skadelistan.

Men det var de regerande mästarna som tog ledningen.

I den andra perioden provade Joakim Nygård köksvägen och hittade nätmaskorna. Framspelad av Remi Elie och Axel Bergkvist.

Knappt tio minuter senare bjöd Växjö på en riktig delikatess. Ett klapp-klapp-spel mellan Robert Rosén, Dan Sexton och Hugo Gustafsson innebar 1–1. Den sistnämnde var sist på pucken.

Men det var målvakten Adam Åhman som var den stora organisatören till målet. Från sin position flippade han i väg pucken, över mittlinjen, till Dan Sexton.

– Vilken quarterback-öppning, utbrast C More-kommentatorn Björn Oldeen. Den passning han slår, det är ju den som skapar det där läget.

Även i studion hystes värme över Växjös kvittering.

– Det är hur snyggt som helst, sade Petter Rönnqvist.

Slutdramatik – avgjorde med 47 sekunder kvar

I matchens avslutande period dröjde det bara en minut innan Växjö tog ledningen. Robert Rosén tryckte dit 2–1.

Sju minuter senare var det utjämnat genom Ville Pokka.

2–2 stod sig och matchen gick till förlängning.

Där var Lukas Bengtsson ytterst nära ett avgörande för Växjö. Bengtsson prickade stolpen.

I stället var det Tobias Rieder som avgjorde. Backen stänkte dit 3–2 med 47 sekunder kvar att spela.

– Det var en väldigt tajt match. Det var skönt att vi kunde få in den, vi hade ett par bra chanser att avgöra, säger Rieder till C More.