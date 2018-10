Under flera säsonger var Ida Björnstad, 32, en av de mest profilerade hockeyreportrarna på C More och TV4.

Men förra sommaren sade hon upp sig från sitt drömjobb för att flytta ihop med pojkvännen Mattias Ekholm, som spelar i NHL-laget Nashville Predators.

I våras blev de föräldrar till William.

– Det känns helt fantastiskt. Det här är större än allt annat jag varit med om, sa Björnstad då.

Just nu njuter hon av föräldraledigheten, men samtidigt längtar hon efter att börja jobba igen. Under året har Björnstad känt en oro för jobbsituationen, vad som ska hända när föräldraledigheten är över.

Men nu kan hon avslöja att det med stor sannolikhet blir en comeback i svensk tv i framtiden.

– Jag har fått några riktigt fina erbjudanden faktiskt. Jag har inte landat i exakt vad jag vill göra men det känns tryggt och jätteroligt att det inte är arbetslöshet som väntar efter mammaledigheten, säger hon.

Ida Björnstad är nära ett nytt tv-jobb. Foto: BILDBYRÅN

LÄS MER: Ida Björnstad och Mattias Ekholm har blivit föräldrar

Ida Björnstad: ”Valde ju att flytta”

Enligt Björnstad handlar det om både sport och lite annat.

– Nashville har ju lag i både NHL och NFL och det kommer ju hit andra lag hela tiden, så det är en tacksam bevakningssituation. Det har funnits en oro över vad som ska hända efter mammaledigheten, det är ingenting jag behöver sticka under stol med. Jag valde ju att bryta upp min karriär och flytta utomlands, säger Björnstad och fortsätter:

– För mig är det jätteviktigt att jobba. Människor mår bra av att ha en sysselsättning och en tillhörighet i vardagen.

I Nashville Predators spelar en hel del svenskar, vilket innebär att det bildats en liten blågul koloni i countrystaden.

– Så har det absolut blivit. Det är lätt att umgås med de andra svenskarna och vi har jättetrevligt, men jag försöker sporra mig själv att ta kontakt med amerikanarna också, att ta mig utanför komfortzonen. Vi har ett fint gäng som hittar på aktiviteter när killarna är borta, säger hon.

Mattias Ekholm och P.K. Subban. Foto: MARK HUMPHREY / AP TT NYHETSBYRÅN

Björnstads bekantskap med Lindsey Vonn

Ett av de nya tillskotten bland alla spelarpartners är alpinstjärnan Lindsey Vonn, som är tillsammans med Nashvillebacken PK Subban.

Vonn har vunnit det mesta som går att vinna och jagar Ingemar Stenmarks rekord som tidernas främste åkare i världscupen. Vonn står för närvarande på 81 VC-segrar och Stenmark på 86.

– Vi var på samma lagevent i början av säsongen. Vi pratade bland annat om hennes jakt på Stenmarks rekord och det är ju ingen hemlighet att hon siktar på det. Jag kommer ju själv från samma kommun som både Stenmark och Anja Pärson, så vi hade lite gemensamt där.

– Hon är verkligen supertrevlig och det är generellt väldigt avslappnat här i Nashville. Alla behandlar alla på samma sätt och det blir så avdramatiserat eftersom det finns så många kända personer från olika sammanhang. Hon är Lindsey, liksom.

Planen är att vara föräldraledig med William våren ut. I övrigt handlar det mesta om hockey hemma hos familjen Björnstad/Ekholm.

– Både jag och Mattias är ju hockeysuktare ut i fingerspetsarna. Det är hockey på tv dygnet runt här, det blir NHL, SHL och hockeyallsvenskan. Sen har jag inte tittat så mycket som jag brukar nu under hösten med tanke på William, men jag håller koll, säger Ida Björnstad.

LÄS MER: Hockeystjärnan pekas ut som Vonns nya kärlek