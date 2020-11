Flertalet SHL-matcher har fått ställas in, skjutas upp och planeras om under hösten på grund av coronaviruset. Vissa lag har fått pausa sina verksamheter helt och hållet efter att smittan letat sig in i deras lag.

Bland annat hade Linköping HC ett tag 24 stycken personer kopplade till a-laget som var sjuka samtidigt.

Hockeyn upplever denna höst, precis som resten av samhället, att smittspridningen ökar och nu får det rejäla konsekvenser för ungdomshockeyn.

Ungdomshockeyn pausas till årsskiftet

Svenska ishockeyförbundet skriver på sin hemsida att de pausar seriespel för J20 Nationell (norra/södra) och J18 Regional (region norr/öst/väst/syd) med start på onsdagen fram till minst årsskiftet.

”Beslutet är fattat utifrån: Ökad smittspridning. Att pausa verksamheter ger möjlighet att stoppa smittspridning. Flera regioner har infört skärpta restriktioner med anledning av smittspridning vilket inneburit inställda matcher och träningar för flera juniorlag. Det medför en sportslig orättvisa då matcher som ställs in gör att serier inte kan slutföras inom angiven tid”, skriver förbundet på sin hemsida.