Tvingades till amputation: ”Tur att jag är högerhänt”

Piteå är klart för semifinal i kvalet till hockeyallsvenskan, detta efter att enkelt slagit ut Norrlandskonkurrenten Kalix.

På torsdag blir det klart vilka som Piteå får möta. Om målvakten John Westermark får bestämma är valet självklart.

– Om Boden går vidare så skulle jag vilja ha dem. Det är bara en timme dit så det vore skönt med en kort resa, säger han och skrattar.

Annars har det inte varit den roligaste vintern för 29-åringen som i december prejades av vägen av en lastbil.

– Jag jobbar själv som lastbilsförare och en morgon i december åkte jag på en sådan här två vs en-väg och en annan lastbil började köra om mig alldeles för sent så de två vägarna hann bli en väg och då prejade han mig av vägen. Jag körde ner i diket och lastbilen, som var fullproppad med last, tippade. Som tur var dämpade snön det mesta av farten, säger Westermark som klarade sig utan några skador.

– Jag kunde ta mig ur bilen själv. En personbil stannade och hjälpte mig.

Lastbilen som prejade dig av vägen då?

– Han körde vidare, så det var jäkligt schysst, säger Westermark ironiskt.

”Det var inte bästa tajmingen”

Den 20 januari var olyckan framme igen – och den här gången fick det konsekvenser.

En del av fingret tvingades amputeras.

– Jag skulle klyva av en bräda och fingret fastnade i sågen... Jag kände först ingenting och lindade själv fingret innan jag körde till akuten. Det tog en kvart att ta sig dit och i slutet av färden började det göra ganska ont, säger Westermark och fortsätter.

– Det försvann 1,5 centimeter från vänstra pekfingret. Som tur är jag högerhänt.

Westermark blev borta från hockeyn efter det och tvingades även sjukskriva sig i sex veckor, men han är nu tillbaka i tjänst – och även redo ute på isen igen.

– Jag var med i båset nu mot Kalix och jag är hundra procent återställd så det är klart att jag vill spela. Jag har ett specialskydd för fingret så det är som vanligt för mig att vara hockeymålvakt igen.

Du har varit med om två jobbiga saker på kort tid. Hur har det här påverkat dig?

– Jag körde lastbil redan dagen efter att jag prejades av vägen och hockeyn led inte av det. Däremot påverkades jag negativt av fingret eftersom det höll mig borta både från hockeyn och jobbet. Det är ju slutspelsmatcherna man längtat efter att få spela så det är klart att det inte var bästa tajmingen att tvingas vara borta när det började dra ihop sig.

