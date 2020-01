Otäcka skadan under mötet med Zetterberg

Niklas Wikegård har blivit en folkkär profil i C More där han med sin långa erfarenhet av ishockey och sina tydliga åsikter har en given plats i sändningarna från SHL.

Men i torsdags när Växjö Lakers tog emot Skellefteå AIK i huvudsändningen den SHL-kvällen syntes aldrig Niklas Wikegård till trots att tanken var att han skulle vara på plats i Växjö.

Nu kan SportExpressen berätta anledningen.

Niklas Wikegård har slitit av sin hälsena. Det efter ett besök hos tidigare NHL- och Tre Kronor-stjärnan Henrik Zetterberg, dit Wikegård hade åkt för att spela in ett avsnitt av ”Wikegård möter…”.

– Jag skulle spela in ett supertrevligt program med Henrik, och träffade hans fina familj där de bor. Sen hade vi gjort en plan att där i slutet av programmet så skulle vi spela padel. Jag, Henrik och två av hans kompisar. Jag hade köpt nya padelskor, köpt nytt racket och gjort mig till som fan för det där, säger han och fortsätter:

– Så vi började spela, och spelade ett set sen stängde vi av kamerorna men fortsatte att spela. Jag började känna mig varm i kläderna och det kändes bra. Sen i tredje setet så skulle jag springa bakåt mot långsidan och då tvärnitade mitt högerben sen hörde jag bara ”klick”. Det kändes som något som revs isär ordentligt.

Vad tänkte du då?

– Jag tänkte ”inte gubbvaden igen”. Sen låg jag där på marken och de var snabba som tusan att sätta elastisk binda och hålla benet högt. Men jag tänkte att det inte var hälsenan, och hasade mig därifrån. Tryckte i mig några Ipren, flög hem och körde sedan hem.

”Henke såg direkt att det var något”

Hur reagerade Zetterberg när det hände?

– Henke och de andra såg direkt att det var något. I padel verkar det finnas någon förberedelse på det här, han jag spelade med hade själv fått muskelbristningar så det tog bara 20 sekunder sen hade han framme en elastisk binda. Sen satt vi runt en lägereld och pratade om att det inte var ovanligt att det skedde muskelbristningar.

Efter att olyckan var framme hade Wikegård inte en enda misstanke om att det var hälsenan som hade gått av, utan han trodde med all säkerhet att det handlade om en muskelbristning. Men redan dagen efter märkte han att något inte stod rätt till med högerbenet…

– Dagen efter kom jag till gymmet och var blå på foten som tusan, sen på onsdagen hade jag tid hos min naprapat och han undrade ”vad fan har du gjort med foten”? Sen la han mig på mage och kollade mig med röntgen där och då sa han att ”Du, Niklas, det här ser inte bra ut. Hälsenan är av.”

Undersökningar visade att hälsenan hade gått av helt.

– Jag hade hoppat att den skulle sitta kvar lite grann och att lite gips skulle hjälpa. Men i går var det bara att lägga sig på operationsbordet och operera hälsenan.

Det måste ju ha gjort jäkligt ont?

– Jo, fan. Det gjorde lite ont det måste jag säga. Det dunkar och håller på, men jag trodde ju bara att det var någon muskelbristning och det var därför jag trampade på som vanligt. Men jag tyckte det var lite svårt att gasa när jag körde bilen, haha.

”Var tvungen att ställa in semesterresa”

I torsdags tvingades Wikegård ställa in resan till Växjö, och i morgon kommer Sanny Lindström att ersätta honom på plats i Göteborg. I stället för att åka ut på matcher väntar nu i stället mer tid i Stockholm och i C Mores studio.

– Jag var tvungen ställa in en semesterresa, hade tänkt åka till värmen så det blir inget med den. Sen var det ju höger fot så jag blir tvungen att utnyttja svärsonen för skjuts och lite taxi i framtiden. Sen kommer jag få sitta lite mer i studion i stället för att åka runt till rinkarna.

Wikegård avslutar sedan med att beklaga sig över att han inte kommer kunna ta del av padelbanorna han och kollegerna kommer att öppna i sin nya anläggning i Arlandastad.

– Det är väldigt tråkigt att vi ska öppna två padelbanor i vår anläggning i Arlandastad och att jag inte kommer kunna spela där i början, men jag får skjuta upp att spela själv där helt klart.