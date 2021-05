Tredje raka förlusten – Kanada på väg ur VM

Kanada inledde hockey-VM med att förlora mot Lettland och därefter blev laget utklassat av USA under söndagen.

När Kanada tog sig an Tyskland under måndagskvällen gjorde Stefan Loibl matchens första mål hallvägs in i den första perioden när han fick pucken serverad av Tom Kuhnhackl framför kassen.

Inte ens en minut senare utökade Tyskland sin ledning när Matthias Plachta styrde in pucken framför kassen. Resultatet blev 2-1 i den första periodpausen efter en reducering från Nick Paul.

Tyskland skrällde mot Kanada

I den senaste VM-turneringen vann Kanada med 8-1 mot Tyskland men laget hade inte mycket att komma med i de två sista perioderna. Trots flera kanadensiska numerära överlägen lyckades Tyskland hålla ut och skrällen var ett faktum när Korbinian Holzer satte 3-1 i öppen kasse.

Tysklands 3-1-seger gör att laget har maximala nio poäng och leder gruppen efter tre matcher och Kanada ligger näst sist i samma grupp med noll poäng.

– Vi kan inte hänga med huvudena. Vi måste samla oss och hitta ett sätt att ta oss framåt till de kommande fyra matcherna, säger Kanada-backen Troy Stetcher till SVT efter matchen.

– Jag är alltid stolt över att spela för Kanada. Jag sätter mycket ära i det och självklart är vi upprörda över att vi inte har representerat landet på sättet vi ville. Men turneringen fortsätter och vi ska göra vårt bästa.

Moriz Seider: ”Riktigt stolta”

Tysklands Moritz Seider är desto gladare när han pratar med SVT. Han var inte ens född när Tyskland slog Kanada i VM senaste gången.

– Det är ett tag sedan. Det är en stor seger för oss och vi kan vara stolta över vårt land. Jag tycker att tysk hockey går åt rätt håll. Allt startade med silvermedaljen (i OS 2018) och vi är riktigt stolta över att representera vårt land, säger backen som spelade i Rögle den senaste säsongen.

