Tre Kronors svar: ”Spelar inte så”

Tre Kronor befinner sig just nu i Helsingfors där säsongens första landslagsturnering, som mött skarp kritik, pågår – just på grund av coronapandemin och de skenande smittosiffrorna under de senaste veckorna. Diskussionen blev allt mer aktualiserad efter att både både Småkronorna och Juniorkronorna tvingats ställa in sina samlingar under torsdagen efter konstaterade coronafall.

Något Johan Garpenlöv noterat, men Sveriges förbundskapten upplever inte någon oro för Karjala Tournament.

– Finländarna har gjort detta jättebra. Vi blev testade innan vi åkte, vi blev testade när vi kom hit, vi har varit isolerade på våra rum tills vi fick ett godkänt svar. Efter det har vi bara varit på vår våning och i matsalen, där vi varit själva. Mellan det har man munskydd på sig. Vi har inte träffat någon annan människa än de i vårt lag sedan vi kom hit, så jag känner ingen oro nu. Det har skötts utmärkt här.

Tuff inledning på landslagssäsongen

Tre Kronor spelar totalt tre matcher i Karjala-turneringen och under torsdagen, i premiären mot Tjeckien, åkte Sverige på en förlust med 3-1.

– I två första perioderna är vi inte starka på pucken, som man måste vara internationellt. Vi klarar inte av att hantera man-man-spelet som vi behöver göra för att stå emot tjeckerna. I tredje är vi bättre, vänjer oss och vinner mer man-man-dueller. Plus att vi får ihop passningsspelet på ett bättre sätt. Då blir anfallsspelet bättre och anfallen längre. Tredje perioden godkänd, de två första inte godkända, tycker Garpenlöv.

Förbundskaptenens analys delades av Viaplay-studions experter Rickard Wallin och Erik Granqvist. De hade också en förklaring till varför Tre Kronor uppträdde slapphänt och svagt i närkampsspelet.

Expertduon pekade på de nya regeldirektiven som införts i svensk ishockey där slag och slashingar ska straffas ännu hårdare än tidigare.

Något som kan få stora konsekvenser, menar Wallin och Granqvist.

– Min teori är att kampmomenten ramlat bort i svensk ishockey. Man pratar mycket om slashingar på klubbor som är årets modeutvisning i Sverige. Det är skillnad på slashing och slashingar. Det måste få finnas en kamp om pucken, men inte slashingar på avstånd och mot händer. Det måste bort, men kampmomentet har fallit bort. Det avslöjas när Sverige kommer ut på internationell nivå, säger Wallin.

Landslagets svar på kritiken

Erik Granqvist var uppenbart frustrerad i studion och menade att svensk ishockey gått snett i de nya bedömningarna.

– De har försökt göra ändringar som liknar NHL där man är väldigt restriktiva mot slashingar och hakningar, men svensk ishockey har tagit det till en ny nivå. Nu får man inte ens slasha mot klubban eller tävla om pucken. Det har varit parodi stundtals i SHL. Nu när vi ser hur avklädda Sverige blir av Tjeckien ser vi ju att detta inte är en väg framåt. Jag blir orolig för svensk ishockey om det här svamlet ska få fortsätta i den inhemska ligan, förklarade Granqvist som utlyste ett förändringsarbete:

– Det måste ske en korrigering snabbt i SHL där sportchefer, spelare och domare kommer överens om att det här svamlet om att inte få kampa om puck och slå mot klubban ska bort. Annars är det inte en kampsport längre och då är man chanslösa internationellt.

I den mixade zonen efter förlusten mot Tjeckien fick Johan Garpenlöv bemöta Viaplay-studions tankar.

Har du reflekterat över det och delar du deras bild och oro över att närkampsspelet påverkas av dessa regeldirektiv?

– Jag tror mer att det handlar om spelsättet vi har i SHL. Där handlar det mycket om att sätta press och bibehålla fart. Internationellt handlar det mer om man-man och att äga sin situation mer än i SHL. Det såg vi förra året när vi spelade den här turneringen med många SHL-spelare också. De var inte vana vid det spelet, men det blev bättre och bättre – precis som vi blev i dagens match. Jag tror det handlar om en vana. Vi kan, men vi spelar inte på det sättet i SHL.

För landslagets del väntar två ytterligare matcher, mot Ryssland och Finland, i Karjala Tournament men fredagen blir en dag för återhämtning och vila innan turneringen spelas klart i helgen.